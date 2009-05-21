T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adaletten 39 yıl kaçtı, 73 yaşında yakalandı

İstanbul ve Malatya'da 5 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunan ve 39 yıldır aranan kişi, İzmir'de yakalandı.

21 Mayıs 2009 03:00

İstanbul ve Malatya'da 5 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunan ve 39 yıldır aranan kişi, İzmir'de yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, cinayet ve adam yaralama suçlarından aranan Osman Karabulut'un Karşıyaka ilçesinde bir evde bulunduğunu tespit etti. İnfaz ekiplerinin eve yaptığı baskında, 73 yaşındaki Karabulut yakalandı.

Gözaltına alınan Osman Karabulut'un Hamdi Karabulut adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı belirlendi.

Kan davası nedeniyle Malatya'da 2, İstanbul'da 3 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı bildirilen Karabulut'un kesinleşmiş ömür boyu hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Karabulut'un işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24