Adaletten 39 yıl kaçtı, 73 yaşında yakalandı

İstanbul ve Malatya'da 5 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunan ve 39 yıldır aranan kişi, İzmir'de yakalandı.



Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, cinayet ve adam yaralama suçlarından aranan Osman Karabulut'un Karşıyaka ilçesinde bir evde bulunduğunu tespit etti. İnfaz ekiplerinin eve yaptığı baskında, 73 yaşındaki Karabulut yakalandı.



Gözaltına alınan Osman Karabulut'un Hamdi Karabulut adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı belirlendi.



Kan davası nedeniyle Malatya'da 2, İstanbul'da 3 kişiyi öldürdüğü, 1 kişiyi yaraladığı bildirilen Karabulut'un kesinleşmiş ömür boyu hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.



Karabulut'un işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.

