Adaletin 'tecavüz' utancı!

T24

Savunma için süre istendi!

Mardin’de 2003 yılında 12 yaşındaki N.Ç.’nin, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 27 kişinin tecavüzüne uğramasıyla ilgili davanın 34’üncü duruşması dün yapıldı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarını hazırlanma isteği üzerine duruşmayı karar için 28 Eylül’e erteledi.Kamuoyunda “N.Ç. davası” olarak bilinen dava, 7 yıldır sürüyor. 12 yaşındaki N.Ç.’ye tecavüz etmekle suçlanan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 27 sanıklı davanın bugün 34’üncü duruşması yapıldı.Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, geçen süre içinde hepsi tutuksuz yargılanmaya başlanan sanıklar katılmazken, avukatları katıldı. Duruşmaya, bugün 19 yaşında olan N.Ç. ve avukatları katılmadı. Davada mütalaasını veren savcı, “zorla alıkoyma” fiilinin oluşmadığını savundu. Bu suçun düşürülmesini isteyen savcı, 1 sanık hakkında beraat, 26 sanık hakkında ise 5 ile 15 yıl arasında hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, karar öncesi, sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarını hazırlanma isteği üzerine, duruşmayı 28 Eylül 2010 tarihine erteledi.28 Eylül’deki 35’inci duruşmadra kararın çıkması bekleniyor.