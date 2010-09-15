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Yaşam

Adaletin 'tecavüz' utancı!

28 Eylül’deki '35’inci duruşmadra kararın çıkması bekleniyor...

15 Eylül 2010 03:00

T24 -  2003 yılında Mardin’de 12 yaşındaki kız çocuğuna ettikleri tecavüz iddiasıyla yargılanan, bazıları kamu görevlisi 27 kişi hakkındaki davanın 34’üncü duruşmasında da karar çıkmadı

Mardin’de 2003 yılında 12 yaşındaki N.Ç.’nin, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 27 kişinin tecavüzüne uğramasıyla ilgili davanın 34’üncü duruşması dün yapıldı. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarını hazırlanma isteği üzerine duruşmayı karar için 28 Eylül’e erteledi.

Kamuoyunda “N.Ç. davası” olarak bilinen dava, 7 yıldır sürüyor. 12 yaşındaki N.Ç.’ye tecavüz etmekle suçlanan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 27 sanıklı davanın bugün 34’üncü duruşması yapıldı.  



Savunma için süre istendi!

Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, geçen süre içinde hepsi tutuksuz yargılanmaya başlanan sanıklar katılmazken, avukatları katıldı. Duruşmaya, bugün 19 yaşında olan N.Ç. ve avukatları katılmadı. Davada mütalaasını veren savcı, “zorla alıkoyma” fiilinin oluşmadığını savundu. Bu suçun düşürülmesini isteyen savcı, 1 sanık hakkında beraat, 26 sanık hakkında ise 5 ile 15 yıl arasında hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, karar öncesi, sanık avukatlarının esas hakkında savunmalarını hazırlanma isteği üzerine, duruşmayı 28 Eylül 2010 tarihine erteledi. 

28 Eylül’deki 35’inci duruşmadra kararın çıkması bekleniyor.


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