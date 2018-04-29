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BBC Türkçe

'Adalet Yürüyüşü'nün 17. gününde Kılıçdaroğlu: Huzur içinde yaşamanın yolu adalettir

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 17. gününde katılımcılar, Sakarya'da bin 100 metrelik bayrakla yürüdü. Kılıçdaroğlu ise "Hep birlikte huzur içerisinde yaşayalım. Bunun temel yolu adalettir" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Adalet Yürüyüşü'nün 17. gününde bugün Sakarya'daydı.

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde verdiği molada konuşan CHP lideri, "17'nci günümüze başlıyoruz. Yine güzel bir gün. Güneş güzel ve 'Adalet Yürüyüşümüz' devam ediyor. Allah'ın yarattığı kainatın içerisinde bir dengesi ve adaleti vardır. Bu adaleti ve dengeyi bozan da maalesef insanoğludur" dedi.

Adalet duygusunun 7'den 70'e herkes tarafından kabul edilmesini istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adalet duygusunu yüceltelim, adaletli davranalım. Hiçbir ayrım yapmaksızın, kimlik, inanç, yaşam tarzı ayrımı yapmaksızın hep birlikte huzur içerisinde yaşayalım. Bunun temel yolu adalettir, adalettir, adalettir" ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe ilahiyatçı İhsan Eliaçık, Mustafa Sarıgül ve 17 baroya üye 300 avukat katılarak destek verdi. Gruba destek veren Antikapitalist Müslümanlar "Allah adaleti emreder", Halkevci Kadınlar ise "Erkek adalet değil gerçek adalet" yazılı pankart açtı. Yürüyüş sırasında bin 100 metre uzunluğunda bayrak açıldı.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi aştığı Sakarya'da yürüyüşe katılanlar sık sık su içti ve mola verdi, bazı kişiler de güneşten korunmak için şemsiyeyle yürüdü.

Twitter'dan da bir mesaj paylaşan CHP lideri "Sesimizi dağlar, ovalar, altında yürüdüğümüz gökler duydu; adaleti yok edenler duymak istemiyor. Ülkemize adalet gelene dek vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Ankara'dan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlatmıştı.

Berberoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Müdürü Can Dündar'a vermekle suçlanıyordu.

Çarşamba günü gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Berberoğlu'nu "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve tutuklanmasına karar vermişti.

Berberoğlu ile birlikte tutuklu milletvekillerinin sayısı 12'ye çıkmıştı.

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