CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne New York'tan destek verildi. New York Seçim Gönüllüleri Platformu'nun düzenlediği destek mitinginde gelenlere konuşan Ali Sarıkaya, "Her birimiz vatanımızdaki insanlara karşı sorumluluğumuzun farkındayız ve bunun için bir araya geldik" dedi.

New York ve çevresinde yaşayan Türkler, Union Meydanı'nda ellerinde Türk Bayrakları ve değişik dillerde ‘Herkes için adalet’, ‘Türkiye laiktir laik kalacak’, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ yazılı dovizlerle bir araya gelerek Türkiye’de 12’inci gününü bulunan ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek verdi.

New York Seçim Gönüllüleri Platformu’nun düzenlediği ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek etkinliğinde konuşan Ali Sarıkaya, ‘Her birimiz vatanımızdaki insanlara karşı sorumluluğumuzun farkındayız ve bunun için bir araya geldik. Vatana binlerce kilometrelerce uzaklıkta yaşayan insanlar olarak gözlerimizi ve kulaklarımızı kapatmak aslında çok kolay. Üstelik bunun için dünya kadar mazeretimiz var. Bugün mazeretleri bir kenara bırakıp Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı, partiler üstü bir halk hareketine dönüşen herkese adalet yürüyüşüne destek olduğunuzu göstermek için buraya geldiniz’ dedi. Sarıkaya, yürüyüşün adalete, demokrasiye ve laikliğe sahip çıkma anlamına geldiğini söyledi ve ‘Bu yürüyüş sahte dini dayatmalarla, yaptırımlarla birlikte vatandaşını muhtaç, başarısız ve mutsuz hale getirenlere karşı yapılan bir yürüyüştür. Uzun zamandır çeşitli, kisveler ve karakterler altında sessizleştirilen halkımızın ses çıkartmasıdır bu yürüyüş. Halkın ayak seslerinden korkanların farkındasınız, yarın daha net göreceksiniz’ diye konuştu.