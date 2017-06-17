Adalet Yürüyüşü'ne EMEP lideri Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasının ardında başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün üçüncü gününde. Kılıçdaroğlu'ya EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel eşlik etti.

Evrensel gazetesinden Birkan Bulut'un haberine göre, dün gece konaklanan Tema Lastik Endüstrinde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ve nişanlısı Mine Alşan ile kameralar karşısında çıktı.

Kılıçdaroğlu, "Çeşitli kesimlerden yürüyüşümüze eleştiriler geliyor. Özellikle İktidar kanadındab eleştiriler geliyor. saygıyla karşılıyoruz. Yürüyüşümüz onları rahatsız ediyorsa amacımıza hizmet ediyordur. Kavurmacının tutuklandığı haberini aldık. Bu kararı doğru bulmadığını ifade etmek isterim. Yargıda çifte standart olmamalı. Bence kesin mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece tutukluluk kararı çıkmamalı" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan ve HDP eski İstanbul Milletvekili, EMEP MYK Üyesi Levent Tüzel de bugünkü yürüyüşe katıldı.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan yürüyüşün talebinin ‘adalet’ olduğunu söyleyerek, Türkiye halklarının yargıda, istihdamda, hukukta, bürokraside adalet olduğuna inanmadığını belirtti. Gürkan, halkın adalete inancının sarsılmış durumda olduğunu ve yürüyüşün adalete, demokrasiye, hak ve özgürlüklere olan beklentiyi gösterdiği söyledi. Gürkan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözünün talimat haline geldiği, yargının, sivil bürokrasinin bu talimat üzerinden işlediğine dikkat çekti.

"Hükümet politikalarından geniş bir kesim rahatsız"

Gürkan, hükümetin uyguladığı baskı ve sömürü politikalarından geniş bir kesimin rahatsız olduğunu ve bu yürüyüşün amacının da adalet ile birlikte demokrasi olduğunu söyledi. Gürkan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yürüyüşün başında da ifade edildiği gibi atanamayan öğretmen ailelerinden tutun ihraçlarla işinden edilmiş kamu emekçilerine kadar, hükümetin bir lütuf olarak gördüğü darbe nedeniyle asker olan çocukları yargılanan velilerden, geniş bir kesime kadar insanlar kendi talepleriyle bu yürüyüşün bir parçası olmaya çalıştı”.

"Demokrasi ve adalet için ortak mücadele"

HDP Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ’ın, milletvekillerinin ve gazetecilerin cezaevinde olduğunu hatırlatan Gürkan, diğer milletvekillerinin de soruşturma tehditleriyle hizaya getirilmeye çalışıldığını ve böylesi bir dönemde demokrasiden bahsetmenin imkansız olduğunu söyledi.

“Adalet bu dönem sadece iktidar yakını damatlara işliyor” diyen Gürkan, demokrasinin ve adaletin sokakta, halkın talepleriyle kazanmasının önemli olduğunu düşündüklerini vurguladı.

Demokrasinin kazanılmasının hükümetin politikalarına karşı ortak mücadeleden geçtiğini vurgulayan Gürkan, bütün kamuoyunu demokrasi ve adalet talebini sahiplenmeye çağırdı.