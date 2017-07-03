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Adalet Yürüyüşü'nde son viraj; herkesin gözü Kılıçdaroğlu'nun 'ayaklarında'

CHP’li Mehmet Göker: Genel başkanın ayakları bizden sağlıklı

03 Temmuz 2017 01:15

Hülya Karabağlı

CHP’nin gazeteci milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasından sonra 15 Haziran 2017’de Ankara Güvenpark’tan İstanbul Maltepe Cezaevi’ne başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü'nde son viraja girilirken bütün dikkatler partinin genel başkan Kemal Kılıçraroğlu’nun ayaklarına çevrildi.

CHP’li Barış Yarkadaş, basılması durumunda genel başkanın ayaklarının zarar göreceği bu nedenle tek başına yürümesinin önemli olduğu açıklamasıyla dikkat çekerken Kılıçdaroğlu’nun üç ortopedi doktorundan biri olan Burdur Milletvekili Mehmet Göker, “Genel başkanın ayakları bizden iyi” dedi.

CHP'li Göker ve KılıçdaroğluBazı risklere dikkat çeken Göker, “Zorlansa da bu yürüyüşü tamamlayacağına inancım tam” diye konuştu.

CHP lideri yürüyüşü boyunca Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve Prof. Cihangir İslam tarafından kontrol edildi. 

 “Ayakları rahat; bizden daha sağlıklı”

Göker, T24’ün risklere ilişkin sorularını şöyle yanıtladı:

Genel başkan bir ruhla yürüdüğü için gerçekten bünyesi çok sağlam. Sabahleyin ayaklarının da muayene ettik diğer hekim arkadaşlarla. Ortopedist milletvekili olmam sıfatıyla söylüyorum ayakları  rahat ve güzel bizden daha sağlıklı. Zorlansa da bu yürüyüşü tamamlayacak diye düşünüyorum.

- Ayağına basılırsa zarar görür deniyor.

Kemikler yorulduğu için aralıksız yürüyor ve yaş faktörü de var dolayısıyla ciddi bir risk oluşturuyor. Tedbirli olması lazım.

- Ayakların deri değiştirdiği söylendi.

Öyle değil de bazen ayaklar vuruyor ve su toplanıyor yürüyüşün doğal hali.

“Biz ondan güç alıyoruz”

Yürüyüşün bitmesine az kaldı. Ancak hava aşırı sıcak, ne gibi etkileri olabilir?

Bunun için sabah erken başlattık, 5’ten sonra yürüdük. Güneşe maruz kalmamak lazım asfaltın sıcağı da var. Bunlar da risk oluşturuyor. Biz yürüyüş molaları arasında sakin kafayla dinlenebiliriz ama genel başkan kabuller yapıyor. İnsanlarla fikir alışverişinde bulunuyor dolayısıyla onun temposu ağır ancak bu yürüyüşü tamamlayacağına ilişkin inancım tam. Biz ondan güç alıyoruz. 

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