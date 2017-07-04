'Adalet Yürüyüşü' yağmurda sürdü, yaklaşık 20 bin kişi korteje katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" yirminci gününü geride bıraktı. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek 353 kilometre yol katedildi. Geçen günlerde 45.8 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda vatandaşın fenalaştığı korteje bugün, yağmurlu havaya rağmen yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan halk oylaması sonuçlarının "şaibeli" olduğunu savundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfları son anda geçerli saydığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "YSK'nın aldığı kararla referandum şaibeli hale geldi AİHM'e dilekçemizi hazırladık. İlk imzamı da atıyorum. Bugün dilekçeler gönderilecek. Ve CHP şaibeli referandum için AİHM'e başvuruyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ilgili dilekçeyi imzalayarak kurmaylarına teslim etti.

Korteje bugün, sanatçı Ferhat Tunç, EMEP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Levent Tüzel, Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy, Özgür Gündem davası kapsamında 133 gün tutuklu kalan ve yurt dışına çıkış yasağı 22 Haziran 2017'de kaldırılan dilbilimci Necmiye Alpay, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, müzisyen Nejat Yavaşoğulları ve eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar da katıldı.

Dilek Dündar'ın pasaportuna, geçen eylül ayında el konmuştu.

Hürriyet yazarları Murat Yetkin, Yalçın Bayer ve T24 yazarlarından Asena Özkan'ın da katıldığı yürüyüş öncesi T24'e konuşan Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı Rıza Türmen, "Bu iş tuttu" dedi.

Türmen, sözlerinin devamında "Kitlelerin böyle bir şeye ihtiyacı vardı, insanların sabahın köründe kalkarak direnişe ne kadar gönüllü katıldığını görmek harika bir şey" ifadesini kullandı.

Yürüyüş, yarın (5 Temmuz) saat 09.00'da devam edecek.

Eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, 'Adalet Yürüyüşü'nde: Bu dinamiği devam ettirmek lazım

Sanatçılar kortejde

Aralarında Orhan Aydın, Bedri Baykam, Mazlum Çimen ve Müjdat Gezen'in de bulunduğu 100 sanatçı, yürüyüşünde Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

İşte dakika dakika yaşananlar

20.01 Kılıçdaroğlu Twitter adresinden paylaştığı mesajlarda “Tarih hukuku katledenleri değil, adalet için cesaret gösteren ve hakkını arayan on binleri yazacaktır! Tüm Türkiye için adalet istiyoruz! Adalet isteyen kim olursa olsun, biz onun sesi olacağız! Adalet bekleyerek gelmez, cesur adımlarla Türkiye'ye adaleti birlikte getireceğiz!” ifadelerini kullandı.

17.31 Konaklama alanı olan Körfez'e varıldı.

17.27 Küfür eden bir gruptan yürüyüşe doğru iki kere müdahale oldu. Kortejin arka tarafında gerçekleşen gerginliğin ilkinde yürüyüşe doğru giren bir kişi polis tarafından hızlıca dışarı çıkarıldı, ikincisinde ise küfür eden gruptan iki kişi kalabalığın içerisine girdi ve kısa süreli gerginlik yaşandı.

17.25 CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ve Şeyda Arslan, nikahları öncesinde gelinlik ve damatlıkla Adalet Yürüyüşü'ne gelerek Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüdü. Çiftin nikahını Yalova Belediye Başkanı'nın kılacağı, Kılıçdaroğlu'nun da nikah şahidi olacağı belirtildi. Nikahın akşam 20.00'de konaklama alanında gerçekleşeceği kaydedildi.

17.05 Yol üzerindeki evlerin bazılarından Erdoğan posterleri açıldı.

16.55 Adalet Yürüyüşü, Körfez'e giriş yaptı.

16:25 - Yol kenarında toplanan bir grup Rabia işaretleri yaparak yürüyüşü protesto etti.

Kortej alt geçide girerken üst tarafta hem destek veren hem de

protesto eden vatandaşlar yan yana toplandı. Grubun bir kısmı Rabia işareti yaparken, diğerleri ise 'ADALET' yazılı dövizler taşıdı.

16:19 - Yürüyüşte hayvanlar için de adalet talep edildi.

16:09 - Yürüyüş yeniden başladı. En uzun etap olması beklenen bu bölümde 8 kilometre yürünmesi planlanıyor.

15.40: Yürüyüşçüler, yağmur ve çamura rağmen mola alanında bandoya eşlik etti.

12:58 - "Adalet yürüyüşü"nde 20'inci günün öğle molası Derince merkezinde verildi. Yürüyüşün ikinci etabında 5 kilometre yol alındı.

12:54 - Korteje, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün annesi Halime Encü de katıldı.

12:45 - Kortej Derince'ye ulaştı.

Kılıçdaroğlu ve yürüyüşçüleri onlarca vatandaş karşılarken, kortejdekilere erik ikram edildi.

12:30 - Kılıçdaroğlu, 95 yaşındaki en yaşlı adalet yürüyüşçüsüyle yan yana ilerliyor.

12:32 - Yol kenarından yürüyüşe yönelik destek devam ediyor.

12:17 - Kortej, İzmit merkezinde ilerliyor.

11:40 - Yürüyüşe yeniden başlandı.

10:50 - Mola alanı girişinde "Rabia" işareti yapan bir grup "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı attı. Adalet yürüyüşçüleri ise yağmur altında 'Hak, hukuk, adalet' sloganları atarak alana girdi.

10:45 - Yürüyüşe SEKA Kültür Alanı'nda mola verildi.

10:20 - Yoğun yağmura rağmen çok sayıda vatandaş yol kenarından yürüyüşe destek verdi.

10:10 - Korteje, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan ile ozguruz.org Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar da katıldı.

10:09 - Yolun kenarında Osmanlı arması bulunan bir poster ve Türk bayrağı taşıyan iki kişi, sessiz protesto gerçekleştirdi.

10:00 - Yol üzerinde yaşayan vatandaşlar da balkonlarına çıkarak yürüyüşe destek verdi.

09:57 - Korteje, yaklaşık 200 kişiyle Anneler Platformu da katıldı.

09:50 - Kılıçdaroğlu'nun yoluna güzergâh üzerindeki üst

geçitten karanfil atıldı.

09:42 - İzmit'e girilmesiyle birlikte korteje polis helikopteri de eşlik etmeye başladı.

09:30 - Yağmurlu havaya rağmen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

09:28 - Yürüyüş başladı.

Kılıçdaroğlu, "adalet yürüyüşü"nün 20'nci gününe Türkiye'nin ilk belediye başkanı Leyla Atakan'ın mezarını ziyaret ederek başladı.