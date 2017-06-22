'Adalet Yürüyüşü', Star yazarları arasında kavga çıkardı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak Star yazarları Ahmet Taşgetiren ve Ahmet Kekeç arasında başlayan tartışma devam ediyor.

Kekeç, "Star yazarı neyi destekliyor?" başlıklı yazısında Taşgetiren'in "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak kullandığı "69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu" ifadesine tepki göstermiş; "Yazık, hakikaten çok yazık" diye yazmıştı. Taşgetiren'in Kekeç'e yanıtı ise şöyleydi:

"Burada haftada 5 gün yazıyorum. Bana bu sütun tahsis edildi. Burada kendi düşüncelerimi yazmam için. Her yazının kendi içinde bir mimarisi var. Yazılarımız zaman zaman kimi TV kanalları, internet siteleri ya da yazılı medya tarafından alıntılanıyor. Alıntılayanlar da kendi siyasi duruşlarına malzeme olacak şekilde cımbızlamalar yapıyor, yorumlar katarak kendi okuyucusu nezdinde bir 'Ahmet Taşgetiren imajı' oluşturmaya yöneliyor. Bunları önleme imkanım yok. Dün bu gazetede çıkan 'Star yazarı neyi destekliyor?' başlıklı yazı da böyle bir nitelik taşıyordu. Ona cevap vermeyeceğim. Sadece pazar günkü 'Yürüyüş' yazımı sağduyu ile yeniden okuyun diyebilirim okuyucularıma."

Ahmet Kekeç'in "Söz konusu yazıyı 'sağduyu' ile bir kez daha okudum" diyen Kekeç'in, bugün yayımlanan (22 Haziran 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

HAMİŞ

“69 yaşında bir direnç yürüyüşüdür bu”güzellemesine cevap beklemiyorum... Cevabını, kendi vicdanında “Star yazarı” verecek. Söz konusu yazıyı “sağduyu” ile bir kez daha okudum. Gördüm ki, yazar, aynı zamanda (ve daha çok), ByLock’un “delil” niteliğine saldırıyor; yazının kendi içinde böyle bir mimarisi var.