Adalet Yürüyüşü'nün simgesi hâline gelmişti: CHP'den 'Veysel Amca' videosu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Twitter hesabından, "Zulüm hâlâ arşta Veysel Amca. Ama merak etme, biz de hâlâ senin yanındayız" notuyla Adalet Yürüyüşü'nde "Veysel Amca" diye ünlenen Veysel Kılıç'ın yer aldığı bir video paylaşıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde kendisine eşlik eden Veysel Kılıç'ı İstanbul Silivri'deki evinde ziyaret etti.

CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Veysel Amca'ya yaptığı ziyarete ait görüntülere ve Veysel Amca'nın Adalet Yürüyüşü'ndeki açıklamalarına yer verildi.

Rize'li Veysel Amca, Hava Harp Okulu'nda öğrenci olan oğlunun 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde tutuklanmasının ardından Adalet Yürüyüşü'ne katılmıştı. Videoda Veysel Amca'nın "Zulüm arşa geldi başbakan. Bu çocukları size yedirmeyeceğim. Allah aşkına bu çocukları bırakın" sözlerinin yer aldığı görüldü.

TIKLAYIN: ‘Adalet Yürüyüşü’nün sembollerinden Veysel Amca yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı