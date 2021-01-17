Adalet Yürüyüşü'ne katılanları tehdit eden Eğitim Bir -Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı'na 2 yıl 6 ay hapis cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’ne katılanları tehdit eden Eğitim - Bir Sen İstanbul 4 No’lu Şube Başkanı Talat Yavuz’a ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre, yürüyüşün 16. gününde Talat Yavuz, “Düzce’de yürüyüş alanına dökülen gübrenin uyarı niteliği taşıdığını” belirterek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında özetle “Gerekirse tatile giden bütün üyelerimizi göreve çağırır, Maltepe’yi size dar ederiz, bekliyoruz. Maltepe Cezaevi bu görüntüsüyle daha çok haini bünyesinde barındırabilir” demişti.

Yavuz hakkında Adalet yürüyüşüne katılan CHP Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan suç duyurusunda bulunmuştu. Yavuz hakkında İstanbul Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit tehdit’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açıldı. Mahkeme Yavuz’u ‘halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırdı.