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Deutsche Welle

Adalet Yürüyüşü, Alman basınında: Kılıçdaroğlu haklı ama gecikti

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü dördüncü günü geride bıraktı

18 Haziran 2017 20:51

Frankfurter Rundschau gazetesinde Frank Nordhausen imzasıyla yayımlanan yorum, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü ile ilgili. "Hiç olmamasındansa geç olsun" başlığı ile yayımlanan yorumda şu satırlar göze çarpıyor:

"Muhalefet lideri haklı ancak harekete geçme konusunda çok gecikti. Kılıçdaroğlu Halkların Demokrasi Partisi'nden (HDP) bir dizi milletvekili ve yüzlerce partili dayanaksız bir biçimde terör suçlamasıyla cezaevine girdiğinde kıpırdamamıştı. CHP milletvekillerinin TBMM'de yapılan oylamaya katılmalarını sağlayarak, vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasını da mümkün kılmıştı. Binlerce masum insan bu temizlik ve gözaltı dalgasının kurbanı olduğunda protesto edilmesi çağrısında bulunmadı. Ta ki kendi partisi hedef alınana dek. İşte o zaman Kılıçdaroğlu gerçek ve görünen muhalefetin sinyalini verdi. Türkiye'de bunun için çok uzun süre beklendi. Geç harekete geçti ama hiç harekete geçmemesinden iyidir. Hatta tarihi bir dönüm noktası bile olabilir. Kılıçdaroğlu yürüyüşü yeterince destek bulmazsa büyük bir riske girmiş olur. Şu ana dek her şeyi doğru yaptı. Bilinçli olarak parti sembollerinden vazgeçti ve barışçıl yürüyüşü yeni bir darbe girişimi olarak karalayan hükümete yakın medyanın provokasyonlarına tepki vermedi. Erdoğancılar laik solcuların otokrasiye karşı çıkabilecek tek güç olduğunu biliyorlar. Laik solun harekete geçerek koalisyon oluşturması, Türkiye'de sarsılan demokrasi için bir umut ışığı ve her türlü desteği hak ediyor."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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