"Adalet yoksa, barış yok": Breonna Taylor, polis tarafından öldürülmesinin birinci yılında sokaklarda anıldı

ABD'nin Louisville ve New York şehrinde toplanan yüzlerce kişi, siyah vatandaş Breonna Taylor'ın polis tarafından öldürülmesinin birinci yılı dolayısıyla protesto düzenleyerek, "Adalet yoksa, barış yok" sloganları attı.

NBC New York’un haberine göre, ABD'nin Kentucky eyaletinde 13 Mart 2020'de polisler tarafından öldürülen siyah Amerikalı Breonna Taylor, ölümünün birinci yılında New York’ta yüzlerce kişinin katıldığı gösterilerle anıldı. Taylor'ın öldürüldüğü Louisville kentinde de birçok kişi sokaklardaydı

"Adalet yoksa, barış yok" sloganları atan protestocular, polisin hesap verebilirliğinin artırılması çağırısı yaptı.

Taylor'ın annesi Tamika Parker, basına yaptığı açıklamada, "Onunla hiç tanışmayan pek çok insan, kızıma yapılanın doğru olmadığını düşündüğü için burada toplandı. Onlara nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum." diye konuştu.

Protestoculardan Mayteana Morales, "Burada bulunan herkes masum insanların bir daha ölmemesi için toplandı. Taylor’ın katillerinin hala hüküm giymemesi ise resmen ona hakaret." ifadesini kullandı.

Breonna Taylor'ın ölümü

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyah Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart 2020'de polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak öldürülmüştü.

Taylor'ın ölümü, George Floyd'un gözaltına alınırken nefessiz kalana kadar boğazına basılarak öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Louisville Metro Polis Departmanı tarafından 6 Ocak’ta yapılan açıklamada, Taylor'ın dairesine yanlış ihbar üzerine giren ve kadının ölümüne sebep olan iki polis memurunun görevden el çektirildiği belirtilmişti.

Olayın ardından yapılan yargılamada, 2 polis memuru ceza almamış ve tepkilere neden olmuştu.