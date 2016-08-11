Adalet ve eşitlik için adanmış bir ömür; Angela Davis’in hayatı film oluyor

ABD’li sivil haklar savunucusu, eylemci ve yazar Angela Davis’in yaşamı film oluyor. Lionsgate şirketinin alt firması olan ve Afrikalı Amerikalıların olumlu temsillerini sunmayı amaçlayan CodeBlack film şirketi, 1974 tarihli ‘Angela Davis: An Autobiography’ (Angela Davis: Otobiyografi) kitabının haklarını satın aldı.

Kültür Servisi'nin haberine göre, Davis’in kendisinin de yapımcılardan birisi olacağı filmin senaryosu, Davis’in daha önce ‘Bulrusher’ isimli oyunuyla Pulitzer’e aday olan yeğeni Elisa Davis tarafından yazılacak. 2012 tarihli ‘Free Angela and All Political Prisoners’ (Angela’ya ve Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük) belgeselinin yapımcısı Sidra Smith ve CodeBlack CEO’su Jeff Clanagan da yine yapımcı kadrosunda yer alan isimler. Filminin ismi, yönetmeni ve oyuncuları ise henüz belirlenmiş değil.

1944 doğumlu politik eylemci, akademisyen ve yazar Angela Davis, 60’lı yıllarda ABD Komünist Partisi’nin liderliğini üstlendi, Kara Panter Partisi ile yakın ilişkiler kurdu. Bu dönem oldukça radikal bir politik çizgide olan Davis, 1970 yılında Kaliforniya Üniversitesi’ndeki profesörlük işinden kovuldu. Aynı yıl tutuklanan, Kara Panter militanları Soledad Kardeşler’in serbest bırakılması için geniş bir kampanyanın parçası oldu. Adının aynı yıl Ağustos ayında ölümle biten bir çatışma olayına karışması sonucu tutuklanmak için aranmaya başladı, cinayet ve alıkoyma ile suçlandı. FBI tarafından dağıtılan ‘ABD’de en çok aranan on suçlu’ listesinde adına yer verildi. Gizlenmesine rağmen 13 Ekim 1970’de yakalandı. Serbest bırakılması için dünya çapında yürütülen bir kampanya başlatıldı; sayısız yürüyüş, toplantı ve imza kampanyaları düzenlendi. 1970 ve 1971 yılları boyunca dünya basınının en önemli haber konularından biri olarak gündemde kaldı ve 4 Haziran 1972’de serbest bırakıldı.

Felsefe profesörlüğü görevine yeniden başladı. 1980 ve 1984 seçimlerine ABD Komünist Partisi, başkan yardımcısı adayı olarak Angela Davis’i gösterdi. 2015 yılında Hrant Dink İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Konferansı’nda konuşmak için Türkiye’yi ziyaret etti. Bugün de kendisini komünist olarak tanımlayan Davis, aynı zamanda açık bir lezbiyen ve feministtir. Halen feminizm, Marksizm ve sosyal bilinç ve Afrikalı Amerikalılar üzerine akademik ve politik çalışmalar yapmaktadır.