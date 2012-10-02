Adalet Talebimiz Var İnisiyatifi Dink davası için Başbakan'ın kapısını çaldı

Hrant Dink cinayeti ile ilgili olarak yeniden bir yargı süreci başlatılması ve adil yargılama amacıyla İslamcı aydın ve aktivistlerin öncülüğünde başlatılan Adalet Talebimiz Var İnisiyatifi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu istedi.

Randevu talebini inisiyatif adına Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Cemal Uşşak, Yeni Şafak gazetesi yazarı Hilal Kaplan, araştırmacı yazar Yıldız Ramazanoğlu yaptı.

Gergerlioğlu tarafından yapılan açıklamada, Hrant Dink cinayeti ile ilgili olarak gelinen yargı sürecinde tüm toplumu kapsayan önemli bir hayal kırıklığı oluştuğu, olayın asıl faillerinin, örgütsel yapının ortaya çıkmaması nedeniyle bu çok önemli davada adalet tecelli edilemediğine dikkat çekildi.

Erdoğan'ın "Bu davanın Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmasına gönlümüz razı gelmiyor" açıklamasını hatırlatan inisiyatif sözcüsü Gergerlioğlu'nun yaptığı açıklamanı tam metni şöyle:

"Sayın T.C. Başbakanlık Makamına,

2007 yılında öldürülen gazeteci Hrant Dink cinayeti ile ilgili olarak gelinen yargı sürecinde tüm toplumu kapsayan önemli bir hayal kırıklığı oluştu. Olayın asıl faillerinin, örgütsel yapının ortaya çıkmaması nedeniyle bu çok önemli davada adalet tecelli etmedi. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi "bu davanın Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmasına" gönlümüz razı gelmiyor.

İslami kesimden aydınların öncülük ettiği farklı kesimlerin de destek verdiği bir imza kampanyasıyla yeniden etkili ve adil bir yargı süreci başlatılması gerektiğini Mart 2012'de kamuoyuna ilan etmiştik.

www.adalettalebimizvar.com sitesinde halen devam eden imza kampanyasına farklı birçok kesim imzalarıyla destek oldu. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Haziran 2012 'de Tarabya köşkünde gerçekleştirdiğimiz görüşme ile de Cumhurbaşkanlığı DDK raporunda belirtilen kamu görevlilerinin etkin ve adil soruşturulmadığı konusunu görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı konuyu hassasiyetle takip ettiğini ve bundan sonra da yapılması gerekenleri titizlikle takip ettireceğini ifade etti.

Sayın Başbakan ile de yargı aşamasında olan davanın hakiminin bile verdiği karar sonrası "vicdanım rahat etmedi" şeklindeki ifadeleriyle şekillenen toplumsal vicdan rahatsızlığını giderebilmek için kamu görevlilileri hakkında yeniden, etkin ve adil bir soruşturma başlatılması hakkında görüşmek istiyoruz.

Adalet talebimiz var grubu adına Grup sözcüsü Ömer Faruk Gergerlioğlu, Gazeteciler ve yazarlar vakfı Başkan yardımcısı Cemal Uşşak, Yeni Şafak gazetesi köşe yazarı Hilal Kaplan, araştırmacı yazar Yıldız Ramazanoğlu olarak görüşmek istiyoruz.

Saygılarımızla"