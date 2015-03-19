Adalet şaştı; eşini bıçaklayan adama beş ay, bıçağı eline alan kadına iki yıl hapis cezası!

İstanbul’da karısını bacağından bıçaklayan kocaya beş ay hapis veren mahkeme, bıçakla eşini tehdit ederek kendini savunan kadına iki yıl üç ay hapis cezası verdi. Mahkeme her iki kararda da hükmün açıklanmasını geri bırakarak cezaları erteledi.

Milliyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aralarında anlaşmazlık olan bir çiftin davası görüldü. İddianamede kocasına yumruk atan ve bıçakla tehdit eden kadına "eşe karşı basit yaralama" ve "silahla tehdit" suçundan, eşini bıçakla yaralayan adam ise sadece "eşe karşı basit yaralama" suçundan ceza verilmesi talep edildi.

Önceki gün sonuçlanan davada mahkeme, karısını bıçaklayan kocayı, beş ay hapse mahkum etti. Mahkeme kadına ise kocasına attığı yumruk nedeniyle, ‘basit yaralama’ suçundan beş ay, bıçağı eline alarak salladığı için de ‘silahla tehdit‘ suçundan bir yıl sekiz ay olmak üzere toplam iki yıl üç ay hapis cezası verdi.

Yumrukla bıçaklama eşdeğermiş

Böylece mahkeme kadının attığı yumrukla, adamın eşini bıçaklamasını bir tuttuğunu açıkladı.

Mahkeme her iki sanığa verilen cezaları, ‘sabıkalarının bulunmaması, kişilikleri ve duruşmadaki tutum ve davranışlarına göre yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkemede kanaat getirdiklerinden‘ hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapmasında erteledi.