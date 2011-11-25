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Yaşam

Adalet Sarayı'nın otoparkı çöktü İSTANBUL (A.A)

25 Kasım 2011 08:07

-Adalet Sarayı'nın otoparkı çöktü İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın yapımı devam eden 5 katlı otoparkında meydana gelen çökme sonucu 2 işçi yaralandı. Enkaz altında kalan işçilerden biri itfaiye tarafından çıkarılırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir süre önce tamamlanarak hizmete giren Çağalayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın halen yapımı süren otoparkında, beton dökme sırasında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle 2 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden biri olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılıp, ambulansla hastaneye sevk edilirken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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