Adalet Sarayı'nda polisten 'Mavi Marmara eylemine izin veriyorsunuz' dayağı

Önünde basın açıklaması yapmanın yasaklandığı İstanbul Adalet Sarayı yine polisin eylemcilere müdahelesine sahne oldu. Basın açıklaması yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 10 kişilik gruba polis müdahele ederken, eylemcilerden biri önceki gün adalet sarayı önünde yapılan Mavi Marmara eylemine polisin müdahale etmediğini hatırlattı.

Radikal gazetesinden Fatih Yağmur'un haberne göre, İstanbul Adalet Sarayı’nda önünde eylem yapmanın yasaklanmasının ardından bugün polis basın açıklaması yapmak isteyen Halk Cephesi adlı gruba yine müdahalede bulundu. Yaklaşık 10 kişilik grup önce meydanda toplandı. Bir süre bekleyen grup daha sonra sloganlar eşliğinde eylem yapılmasına izin verilmeyen adliye kapısı önüne geldi. Bu sırada polis müdahalede bulunacağını gruba iletti.

Grup pankart açtı ve slogan atmaya devam etti. Bu sırada gruptan biri önceki gün Mavi Marmara davasında kalabalığa izin verildiğini hatırlattı. Ancak polis önceki gün Mavi Marmara eylemcilerine müdahale edilmeyen alanda gruba sert müdahalede bulundu. Polis, meydanda bulunan gruba önce gaz sıktı ve cop kullanmaya başladı. Ardından meydanda bekleyen panzer de eylemcilere müdahale etti. Tazyikli su sıkılan eylemcilerin meydandan ayrılmaması üzerine çevik kuvvet ekipleri kovalamaya başladı. Bir süre devam eden kovalamaca sonucu eylemciler ara sokaklara kaçtı. Polisin yakaladığı bir eylemcinin yüzüne ise elindeki gaz maskesiyle vurduğu görüldü.