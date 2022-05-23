Adalet Partisi lideri Öz: Çiller ‘uğraştırma beni ver şu partiyi’ dedi; çarşı pazardan alır gibi parti mi alınır?

Tansu Çiller’in Adalet Partisi’nin liderliğini kendisine bırakma talebini reddettiğini açıklayan AP Genel Başkanı Vecdet Öz, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na görüşmenin detaylarını anlattı. Öz, “Tarlada emeği olmayanın ambarda hakkı olmaz. Partiyi çarşıdan pazardan alır gibi gelip alamazsınız. Belli ki birileri gönderiyor merkez sağda bir oluşum olmasın, burada tek başımıza kalalım isteniyor” dedi.

Öz şöyle devam etti:

“76 senelik köklü bir partiyiz. Tansu hanımın bu şekilde yapması çok kötü. Tansu hanımla bir araya geldik, ‘bu partinin başına ben geçeyim, siz ikinci adam olun’ dedi. Ben bir üniversite hocasıyım kendisi de öyle. Hem akademik açıdan hem bürokratik açıdan hem de siyasi açıdan etik değil. Çiller, ‘Ben bir parti kuracağım. Uğraştırma bizi ver şu partiyi abla kardeş çalışalım’ dedi. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyi biz asla kabul etmeyiz. Bu görüşme 2021 aralık ayı sonrası gerçekleşti. Partimizin yeterliliği alındığı için seçimlere de giriyor. Tarlada emeği olmayanın ambarda hakkı olmaz. Siyaset bir emektir ve kaldı ki parti şahsıma ait bir şey değildir. Partimizin teşkilat nüfusu şu anda 8 bin kişi. 8 bin kişinin emeği var bu partide. Partiyi çarşıdan pazardan alır gibi gelip alamazsınız. Belli ki birileri gönderiyor merkez sağda bir oluşum olmasın, burada tek başımıza kalalım isteniyor. Süleyman Soylu Doğru yol Partisi’nin genel başkanıydı Adalet ve Kalkınma Partisine intikal etmek zorunda kaldı. Numan Kurtulmuş aynı şekilde. Nasıl oldu bilmiyorum. Böyle bir teklifi Süleyman Demirel ya da Tayyip Erdoğan’a teklif edebilir misiniz.. O zaman bize nasıl teklif ediyorsunuz?”