Adalet öleni unutmadı!

İzinsiz avcılık yaptığı için yargılanan ancak davanın açılmasından kısa süre sonra trafik kazasında ölen 23 yaşındaki Tamer Balcıoğlu, geçen yıl sona eren dava ardından 17 bin TL para cezasına çarptırıldı. Oğullarını kaybetmenin acısını yaşayan ve parayı ödeyemeyen aileye cezanın yasal faizi ile birlikte 37 bin liralık icra geldi.



Tamer Balcıoğlu ile 5 arkadaşı, 2003 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde ava çıktı. İzinsiz avlanırken yakalanan 6 genç hakkında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce Hopa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın açılmasından 20 gün kadar sonra trafik kazası geçiren Tamer Balcıoğlu öldü.



5 yıl süren dava geçen yıl ortalarında sonuçlandı. Mahkeme Tamer Balcıoğlu'na 17 bin TL para cezası verdi. Aile, ekonomik durumları elverişli olmadığı için cezayı ödeyemedi. Aradan geçen süre içinde yasal faiziyle birlikte 37 bin TL'ye ulaşan ceza, kısa süre önce baba Yakup ve anne Nezahat Balcıoğlu'na tebliğ edildi.



Oğullarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan aile, 6 yıl önceki değerlere göre 17 bin TL olan ve geçen süre içerisinde faiz ve mahkeme giderlerinin de eklenmesi ile gelen 37 bin TL'lik cezası ile şaşkına döndü. Cezayı ödeyemedikleri için aileye icra geldi. Parayı ödeyecek maddi gücü olmadığını söyleyen Yakup Balcıoğlu, ``Oğlumun ölümü ile yıkıldık. Şimdi de 37 bin lira ceza geldi. Bu parayı ödeyecek gücümüz yok Tek geçim kaynağımız topladığımız çay. O da ancak geçimimizi sağlıyordu. İcra nedeniyle çay gelirimize de el konuldu. Çok zor durumdayız'' diye konuştu.







