'Adalet nöbetini' başlatan avukatın yeğeni 'FETÖ'den gözaltına alındı: Bu iş Atatürkçülere döndü

Ergenekon ve Balyoz, Casusluk davaları sırasında, Anayasa Mahkemesi önünde asker ve sivillerin salıverilmeleri için “Adalet nöbetini” başlatan avukat Şule Nazlıoğlu Erol’un yeğeni, Gözde Uzun 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındı. Gözaltına isyan eden Erol, "Müşteki olduğum FETÖ davasından, yeğenimi gözaltına aldılar. Bu iş Atatürkçülere yönelik olarak döndü" dedi. Gözde Uzun çıktığı mahkemece yurt dışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; yeğeni Gözde Uzun’un, stajını kendi yanında yaptığını, çok kısa bir süre önce de Beypazarı Savcılığı'na atandığını ifade eden Erol, “Yeğenimi FETÖ üyesi olmak suçundan gözaltına almışlar. Babası emekli albay, şu anda avukatlık yapıyor. Atatürkçü bir ailedir. Beypazarı Savcısı, yeğenime sadece hayat hikâyesini sorup, kendisine hiçbir eylem atfetmeden tutuklanması için Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevketmiş” diye konuştub.

Beypazarı Sulh Ceza Mahkemesi önünde kararı beklediklerini anlatan şule Nazlıoğlu Erol, yaptığı açıklamada “Kimseyi almadılar. şu anda yanında CMK’dan gelen bir avukat var. Savcı tarafından isnat edilmiş hakkında hiçbir suçlama, eylem ya da fiil yok. Bu iş, Atatürkçüler’e dönmüş durumda” dedi.

Adalet nöbetini tek başına başlatmıştı

Avukat şule Nazlıoğlu Erol, Balyoz, Ergenekon, Casusluk avalarında sanıkların Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları bireysel başvuruların bir an önce karara bağlanması için “Adalet nöbetine” başlamıştı.

Cübbesini giyerek, AYM önünde “Adalet nöbetine” tek başına başlayan Erol’a, meslektaşlarından, kumpas davaları mağdurlarının ailelerinden, sivil toplum örgütlerinden büyük destek gelmişti.



Tek başına başlayan “Adalet nöbeti”, önce onlarca kişiye ulaşmış, ardından yüzlerce kişi birlikte AYM önünde 24 saat nöbet tutmaya başlamıştı.



FETÖ üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan avukat Şule Nazlıoğlu Erol’un yeğeni Gözde Uzun çıktığı mahkemece yurt dışı yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.