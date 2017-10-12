Adalet Nöbeti'ne 'sabun köpüğü' engeli

Cumhuriyet gazetesi davası kapsamındaki avukat tutuklamalarını protesto için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin girişinde her perşembe ‘Adalet Nöbeti’ tutan avukatlar ‘sabun köpüğü' engeliyle karşı karşıya kaldı.

Sadece adalet anıtının önünün sabunlanması dikkat çekti.

28’inci hafta eylemi için adliyeye giden avukatlar nöbeti tutup basın açıklaması yapacakları anıtın önünün şeritle çevrilip köpükle yıkandığını gördü. Deterjan köpüğünün durulanıp alanın açılması konusunda da bir çalışma yapılmadı.

Avukatlar nöbeti anıtın önünde tutamadı.