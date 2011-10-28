Adalet liginde sonuncuyuz!



T24 - Türkiye çocuk yoksulluğu ve fırsat eşitsizliği bakımından 31 ülke arasında sonuncu oldu. Alman düşünce kuruluşuna göre Türkiye adil gelir dağılımı bakımından sonuncu sırada.







CNNTürk'te yer alan habere göre, Berlin merkezli Bertelsmann Vakfı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) son verilerini kullanarak dünyanın en zengin 31 ülkesinde “sosyal adaleti” hesapladı.







Elde edilen sonuçlara göre Türkiye sonuncu oldu





Üst sıralarda yer alan ülkeler ağırlıklı olarak yoksulluk ve işssizliğe karşı mücadele veren ve eşitlikçi eğitim sistemini benimseyen ülkeler oldu.



Türkiye’nin sonunculuğuna Gayri Safi Milli Hasıla’sının sadece yüzde 0.02’sini erken yaşlardaki çocuk eğitimine harcıyor olması ve genç nüfus işsizlik oranının yüzde 25 gibi yüksek çıkması neden oldu.



Türkiye ayrıca “özellikle gelir dağılımında yüksek oranda adaletsizlik” bakımından da öne çıkan ülke oldu. Ülkeler yoksullukla mücadele ve adil eğitim sistemi bakımından birbirleri arasında da büyük farklılıklar gösterdiler.



Vatandaşlarına en iyi eşit fırsat sunan ülkeler kuzey Avrupa ülkeleri olurken, İngiltere ve Fransa alt sıralarda yer aldı.



ABD, Yunanistan ve Meksika ise kötü performans sergileyen ülkeler olurken, en kötü durumdaki ülke Türkiye oldu.









