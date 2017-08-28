"Adalet Kurultayı'nda içki içiliyor" iddiasına CHP'den yanıt: Ahlak dışı hareketlere izin vermeyeceğiz

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Çanakkale'de gerçekleştirilen Adalet Kurultayı'nın züdenlendiği kamp alanında içki içildiği iddiasıyla bir video paylaşan AKP Çanakkale Milletvekili ve Grup Başkanvekili Bülent Turan'a yanıt verdi. "Kendini bilmez birkaç kişinin, Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırası ve adalet kurultayının ruhuna tamamen aykırı bu davranışı kuşkusuz bin bir emek, güçlük ve fedakarlıkla kurultaya katılan binlerce vatandaşımızı ve bizleri derinden yaralamıştır" diyen Turan, Çanakkale ruhuyla örtüşmeyen bu tür ahlak dışı davranışlara kesinlikle muhasama göstermeyeceğiz diye belirtti.

AKP'li Turan, kamp alanında bazı kişilerin içki içip dans ettiği bir video paylaştı. Turan, videoyu paylaşırken “CHP Çanakkale’de 250 bin şehidimizin mekanında tüm hızıyla ‘Adalet’ arıyor!” diye yazmıştı.

CHP'li Tezcan, Adalet Kurultayı’nın ilk iki gününü değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara yanıt verdi.

“26-29 Ağustos 2017 tarihleri arasında Eceabat Kocadere Kamp alanında Adalet Kurultayı yapılmasına karar verilmiştir.

Kampa başlamadan önce 12 madde halinde kamp kuralları tespit edilmiş ve açıklanmış, Kurultay broşürüne de yazılmıştır.

Bu kuralların birinci maddesi “Adalet Kurultayı, Çanakkale savaşlarının geçtiği bölgede yapılacaktır. Burada yapacağımız bütün faaliyetlerimiz aziz şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olmalıdır” şeklindedir.

Günde yaklaşık 30 bin kişinin katılım sağladığı kurultayımızda bütün katılımcılar bu ruha uygun, şehitlerimize saygılı, adalet kurultayına yakışır tutum ve davranış içinde olmaya azami özen göstermiştir.

Buna rağmen bazı sosyal medya paylaşımları ve yayın organlarında, kamp alanında alkol alındığına ilişkin haberler yayınlanması üzerine tarafımızdan derhal araştırma yapılmış ve kendini bilmez birkaç kişinin, kamp alanının ana konaklama bölgesinin dışında alkol aldığı akşam saatlerinde tespit edilmiştir.

Alkol aldığı tespit edilen bu üç kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, bir daha girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır. Öte yandan bu kişilerin isimleri yarın itibarıyla yetkili kurumlara bildirilecektir.

Kendini bilmez birkaç kişinin, Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırası ve adalet kurultayının ruhuna tamamen aykırı bu davranışı kuşkusuz bin bir emek, güçlük ve fedakarlıkla kurultaya katılan binlerce vatandaşımızı ve bizleri derinden yaralamıştır.

Bütün dikkat ve çabalarımıza karşın ortaya çıkan bu olay nedeniyle üzüntümüzü ifade ederken, bugüne kadar sürdürdüğümüz hassasiyetin bundan sonra da artarak devam edeceğini ve Çanakkale ruhuyla örtüşmeyen bu tür ahlak dışı davranışlara kesinlikle müsamaha göstermeyeceğimizi aziz milletimizle paylaşırız.”