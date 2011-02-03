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Politika

ADALET KOMİSYONUNA CHP'DEN YENİ ÜYELER  TBMM (A.A)

03 Şubat 2011 18:40

-ADALET KOMİSYONUNA CHP'DEN YENİ ÜYELER  TBMM (A.A) - 03.02.2011 - CHP, TBMM Adalet Komisyonuna yeni isimler bildirdi.  Alınan bilgiye göre, CHP, Yargıtay ve Danıştaya yeni daireler kurulmasını öngören yasa tasarısının görüşmeleri sırasında Komisyondan istifa eden üyelerin yerine belirlediği yeni isimleri Meclis Başkanlığına gönderdi.   CHP, Ankara Milletvekili Hakkı Suha Okay, Hatay Milletvekili Fuat Çay, Eskişehir Milletvekili Tayfun İçli, Aydın Milletvekili Fatih Atay ve İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'i Adalet Komisyonunun yeni üyeleri olarak belirledi.

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