Adalet Komisyonu’ndaki bir milletvekilinden Adalet Bakanı’na: Bizim üzerimizden Cumhurbaşkanı'na sorunun kaynağı olduğunu söyleyebilmenin yolunu arıyorsunuz

Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde bir milletvekili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e, "Bizim üzerimizden Cumhurbaşkan'ına sorunun kaynağı olduğunu söyleyebilmenin yolunu arıyorsunuz" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonomide, hukukta, demokraside reform” çağrısının ardından Hazine ve Adalet Bakanları iş dünyası ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ayrıca geçen hafta Meclis’e gelerek İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Adalet Komisyonu üyelerini dinledi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısı basına açıktı, ancak Adalet Komisyonu toplantısı kapalı yapıldı. Edindiğimiz bilgilere göre, Adalet Komisyonu’nda konuşan AKP'li üye olmadı. MHP’li üye de Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge Adliye Mahkemeleri ile ilgili bazı teknik konuları dile getirdi. CHP, HDP ve İYİ Partili üyeler ise adalet sistemindeki birçok sorunu dile getirerek çözüm önerilerinde bulundu. Toplantıya katılan bir milletvekilinin değerlendirmesi ise daha farklıydı. Bir milletvekili, “Bizi dinlemeye geldiniz ama sorunun kaynağı belli. Siyasi erki elinde tutanın yargı üzerindeki gölgesi, etkisi ortada. Siz bunu Cumhurbaşkanına söyleyemiyorsunuz, anlatamıyorsunuz. Bizi dinleyip, işte 'muhalefet dedi, bu tür şikayetleri var' diyerek bizim üzerimizden Cumhurbaşkanına sorunun kaynağı olduğunu söyleyebilmenin yolunu arıyorsunuz. Yani yukarıya mesaj götürmek için bizi dinliyorsunuz” dedi.