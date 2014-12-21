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Dünya

Adalet Divanı'ndan İngiltere'deki Türklere iyi haber

İngiltere, Türkiye vatandaşlarının ülkedeki sosyal haklarını kısıtlaması yönündeki uygulamaları nedeniyle Adalet Divanı'nda mahkum oldu

21 Aralık 2014 16:04

İngiltere, ülkede çalışan Türk vatandaşlarının Ankara anlaşması kapsamında sahip olduğu sosyal yardım haklarını kısıtlamak için Avrupa Adalet Divanı'na açtığı davayı kaybetti.

İngiliz Daily Mail'in haberine göre mahkeme kararı, İngiltere’de yasal olarak çalışan Türk işçilerin aynı AB vatandaşı ülkelerden gelen işçiler gibi devletin sunduğu sosyal yardım ve emeklilik haklarından yararlanmaya devam edebileceği anlamına geliyor.
 
İngiltere’de çalışan Türk işçiler 1963 tarihli Ankara anlaşması kapsamında hem kendileri hem de aileleri için devletten yardım alma hakkına sahip. Türk işçiler ayrıca ülkede emekli olma ve emekli olduktan sonra Türkiye’ye geri dönerlerse emeklilik maaşlarını burada almaya devam etme hakkına da sahip.
 
İngiltere İş ve Emeklilik Departmanı konu ile ilgili yayınladığı basın açıklamasında, “İngiliz halkı bu ülkeye gelenlerin ekonomiye katkı sağlamasını talep etme hakkına sahip. Biz bu kararın doğurduğu sonuçları detaylı olarak inceleyeceğiz” dedi.

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