Adalet Bakanlığı'nın "15 yılda 223 bin kişi tutuklandı" açıklamasına tepki: UYAP verileri farklı

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi’nin sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanlığı’na göre Türkiye’de tutuklu ve hükümlü sayısı AKP’nin 15 yılında yüzde 274 artarak 223 bin 451 oldu. Daha önce CHP’li Murat Emir’e verilen UYAP verileri ile bakanlığın açıkladığı rakamların farklı olması soru işareti yarattı. UYAP vrileri, 15 Haziran 2017 itibarıyla 85 bin 105’i tutuklu, 139 bin 773’ü hükümlü olmak üzere toplam 224 bin 878 mahpus bulunduğunu açıkladı. Bakanlığın iki farklı milletvekiline farklı sayı vermesi akıllara, “Bir gecede 1247 tutuklu ve mahkûm tahliye mi oldu” sorusunu getirdi.

Adalet Bakanlığı, 15 Haziran 2017 itibarıyla Türkiye’deki cezaevlerinde 138 bin 231 hükümlü, 85 bin 216’sı tutuklu olmak üzere 223 bin 451 kişi bulunduğunu açıkladı. Ancak UYAP verileri ile Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı rakamların farklı olması soru işareti yarattı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in 7 Ağustos’taki cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü sayılarına ilişkin talebine BİMER üzerinden yanıt veren Adalet Bakanlığı, UYAP kayıtlarına göre, 15 Haziran 2017 itibarıyla 85 bin 105’i tutuklu, 139 bin 773’ü hükümlü olmak üzere toplam 224 bin 878 mahpus bulunduğunu açıklamıştı. Bu yanıttan 4 gün sonra, 11 Ağustos’ta CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin hapishanelerle ilgili bilgi edinme talebini de yanıtlayan Adalet Bakanlığı’nın “15 Haziran tarihi itibarıyla ceza infaz kurumlarında 138 bin 235’i hükümlü, 85 bin 216’sı tutuklu olmak üzere toplam mahkûm sayısının 223 bin 451” olduğuna yönelik açıklaması, tartışma yarattı. Bakanlığın iki farklı milletvekiline farklı sayı vermesi akıllara “Bir gecede 1247 tutuklu ve mahkûm tahliye mi oldu” sorusunu getirdi.

15 yılda dört kat artış

Adalet Bakanlığı verilerine göre, AKP’nin 15 yıllık iktidarında mahpus sayısında yaklaşık 4 kat artış yaşandığı ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı’nın verileri, mahpus sayısında yaşanan yüzde 275’lik artışla “Türkiye’nin neredeyse yarı açık cezaevine dönüştüğünü” gösteriyor. CHP’li İlgezdi, hükümlü sayısının 2002’den 2017 Haziran ayına kadar yüzde 303, tutuklu sayısının ise yüzde 246 artış gösterdiğini açıkladı.

Sadece son 6 ayda yaşanan yüzde 11’lik artış, Türkiye’deki mahpus sayısındaki yükselişin devam edeceğini de ortaya koydu. İlgezdi, iktidar partisi döneminde çocuk mahkûm sayısındaki artışa da dikkat çekti. 31 Aralık 2002 tarihinde 548’i hükümlü, 1497’si tutuklu olmak üzere toplam 2 bin 45 çocuk mahkûm bulunduğunu açıklayan İlgezdi, 15 Haziran tarihi itibarıyla 1014’ü hükümlü, 1777’si tutuklu olmak üzere 2 bin 791 çocuk mahpusun cezaevlerinde bulunduğunu bildirdi. AKP iktidarı döneminde çocuk mahkûm sayısındaki artış yüzde 37 oldu.

Kadın mahkûmlar

Cezaevlerindeki kadın mahkûm sayısındaki artış da dikkat çekti. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı sonunda 2 bin 108 olan kadın mahkûm sayısı, 15 Haziran tarihi itibarıyla 9 bin 708’e yükseldi. İlgezdi’nin açıkladığı rakamlar, 15 yılda kadın mahkûm sayısında yüzde 360 oranında artış yaşandığını gösteriyor. Cezaevlerinde bulunan 223 bin 451 mahkûm da TÜİK’in 2016 yılı il nüfusu verilerine göre Ardahan, Artvin, Bilecik, Çankırı, Kilis ve Tunceli illerinin nüfuslarından fazla.