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Politika

Adalet Bakanlığı’ndan Star ve Akşam gazetesine yalanlama

"Bu şekilde bir açıklaması kesinlikle olmamıştır"

10 Ekim 2016 21:30

Adalet Bakanlığı, Bekir Bozdağ'ın Akşam ve Star gazetesinde yer alan, "Bülent Arınç, 2011 seçimlerinde FETÖ'cülerin listeye girmesi için çok uğraştı" şeklinde bir açıklamasının olmadığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bozdağ'ın, Star ve Akşam gazetelerinin bugünkü nüshalarında yer alan beyanlarının, bazı internet siteleri tarafından çarpıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Bozdağ'ın, söz konusu gazetelerde yer alan demeçlerinde, bazı internet sitelerinde iddia edildiği gibi 'Bülent Arınç, 2011 seçimlerinde FETÖ'cülerin listeye girmesi için çok uğraştı' şeklinde bir açıklaması kesinlikle olmamıştır" ifadesine yer verildi.

Akşam gazetesinin iddiasına göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın önceki günkü ESMEDYA ziyaretinde konuyla ilgili yaptığı açıklamaları şöyleydi:

“Bunlarla ne kadar irtibatlı kişi varsa hepsi aday adayı oldular. Cumhurbaşkanımız buna izin vermedi. Hatta Bülent Bey gitti geldi ama Cumhurbaşkanımız kimseye onay vermedi. Sadece bir iki kişi, birisi Muhammed birisi İlhan İşbilen. Hakan (Şükür) sporcu vasfıyla kondu bir yere. Birkaç kriptocu sonra çıktı, istifalara bakarsanız 10'u bile bulmadı. Başarmış olsalardı AK Parti’yi böleceklerdi. Milletvekili olacaklardı ve istifa edin denince AK Parti iktidarını düşüreceklerdi" 

 

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