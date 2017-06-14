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Yaşam

Adalet Bakanlığı'ndan Karabulut'un ailesine 225 bin liralık tazminat

Karabulut'un Adli Tıp'taki otopsisi sırasında iç çamaşırına erkek cesedinden sperm bulaşmış ve yanlış rapor hazırlanmıştı

14 Haziran 2017 12:11

Cem Garipoğlu'nun öldürdüğü Münevver Karabulut’un otopsisi sırasında kirli eldiven kullanıldığı iddiasıyla İstanbul İdare Mahkemesi’de açılan dava 7 yıl sonra karara bağlandı. Mahkeme, Adalet Bakanlığı’nın Karabulut ailesine 225 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Mahkeme’nin daha önce verdiği 25 bin liralık tazminat kararı Danıştay tarafından az bulunarak bozulmuştu.

Cem Garipoğlu tarafından 2009 yılında öldürülen Münevver Karabulut’un Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisi sırasında iç çamaşırına erkek cesedinden sperm bulaşmış ve yanlış rapor hazırlanmıştı.

Personelin otopsi sırasında aynı eldivenle iki cesede müdahale ettiği ortaya çıkınca Karabulut ailesi Adalet Bakanlığı’na 2010 yılında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

İstanbul 4’ncü İdare Mahkemesi ilk kararda Adalet Bakanlığı’nın 25 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Hürriyet gazetesinden Burcu Purtul'un haberine göre, ailenin avukatı Dr. Rezan Epözdemir’in Danıştay’a itirazda bulunması üzerine Danıştay 10’ncu Dairesi tazminatı az bularak kararı bozdu.

Bunun üzerine İstanbul 4’ncü İdare Mahkemesi yeni bir karar vererek Adalet Bakanlığı’nı Karabulut ailesine 225 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Kararda davacıların manevi tazminat talebinin kabulüyle 225 bin liranın dava açma tarihi olan 19 Nisan 2010 yılından itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Karabulut ailesine ödenmesine hükmedildi.

 

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