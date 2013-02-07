Adalet Bakanlığı'ndan 'İmralı'ya ev' haberine yalanlama

İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan ile görüşme sürecine yönelik tartışmalar sürerken, adada diğer hükümlülerin de faydalanabileceği evler yapıldığı iddia edildi. Milliyet gazetesinin havadan fotoğrafladığı evlerin “eşle zaman geçirme” konusunda yapılan değişiklikle bağlantılı olarak inşa edildiği belirtilirken, Adalet Bakanlığı bu iddiayı yalanladı.

Abdullah Öcalan'la terör suçundan hükümlü 5 kişinin bulunduğu İmralı Cezaevi alanında dikkati çekici bir inşaat çalışmasının başladığı ortaya çıktı.



Kulislere yansıyan iddialara göre, İmralı'da, içerisinde banyo, tuvalet, mutfak bulunan, 1 oda ve salondan oluşan bir müstakil ev inşaatı yapımına başlandı.



İnşaat faaliyetine yönelik bilgilerin, Adalet Bakanlığı'nın tüm cezaevi kampuslarında cezaevi binasından bağımsız benzeri müstakil ev ya da eklenti yapılacağı yönündeki açıklamalarından sonra yansıması dikkati çekti.



İmralı'da inşaat



Demokratik açılım çalışmaları kapsamında Abdullah Öcalan'la yürütülen müzakereler sürerken, İmralı'da da çarpıcı gelişmelerin yaşandığı öğrenildi.



Kulislere yansıyan iddialara göre, bir süredir İmralı'da, Öcalan ve diğer hükümlülerin bulunduğu cezaevi bölgesinde, bir inşaat çalışması yürütülüyor. İnşaatın, cezaevi kampusu içerisindeki boş alanda yapıldığı bildirildi. İddiaya göre, kampus alanında, içerisinde banyo, tuvalet, mutfak bulunan, 1 oda ve salondan oluşan, cezaevinden bağımsız müstakil bir ev yapılıyor.



Bakanlık açıklamıştı



İnşaat faaliyetine yönelik bilgilerin, Adalet Bakanlığı'nın tüm cezaevi kampuslarında cezaevi binasından bağımsız benzeri müstakil ev ya da eklenti yapılacağı yönündeki açıklamalarından sonra yansıması dikkati çekti.



Ödül evleri



Yürürlüğe geçtiğimiz günlerde giren, anadilde savunma düzenlemesinde duruşmalarda Kürtçe savunmaya imkân tanınması dışında, hükümlüler için de "eşle görüşme" maddesi yer almıştı.



Söz konusu kanunda, eşle görüşme, "disiplin hükümlerine uygun davranan mahkûmlara verilecek ödül" olarak niteleniyor. Buna göre, ödüllendirilecek mahkûmlar, en geç 3 ayda bir kez olmak üzere, 3 saatten 24 saate kadar eşleri ile kurum veya eklentilerinde cezaevi personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilecek.



Öcalan'ın durumu



Düzenleme yapılırken Öcalan da gündeme gelmişti. Halen, PKK'nın "hain" ilan ettiği Kesire Öcalan'la kağıt üzerinde evliliği süren Abdullah Öcalan'ın da disiplin kurallarına uygun davranırsa uygulamadan yararlanabileceği, Kesire Öcalan'dan ayrılıp, yeni bir evlilik yapması ve disiplin kurallarına uyması halinde, eşiyle, cezaevinden bağımsız biçimde yapılan eklenti ya da binada görüşebileceği kamuoyuna yansımıştı.



Televizyonu aldı



Disiplin hükümlerine uyanlara tek kişilik odalarda televizyon verilmesi, görüş ve telefon sürelerinin artırılması gibi ödüller de kanunda yer alıyor. Bir süre önce, yakalandığı günden bu yana televizyon izleyemeyen Öcalan'ın odasına televizyon konulması, disiplin cezasının bulunmamasıyla açıklanmıştı. Başbakan Erdoğan'ın "talimat verdim" açıklamasının ardından, bakanlık kaynakları, hukuki durumunun uygun olması nedeniyle televizyonun verildiğini bildirmişti.



İmralı'da, Öcalan dışında, terör hükümlüleri Şeyhmus Poyraz, Cumali Karsu, Hakkı Alkan, Hasbi Aydemir, Bayram Kaymaz bulunuyor. Bu isimler de disiplin kurallarına uygun davranmaları ve ceza almamaları halinde, kanundaki bu imkânlardan yararlanabilecek.



Adalet Bakanlığı’ndan açıklama



İddianın ardından Adalet Bakanlığı'ndan yalanlama geldi.



Açıklamada, "Söz konusu kampus içinde yürütülmekte olan bir inşaat faaliyeti olmadığı gibi planlanan bir çalışma da bulunmamaktadır. Adaya, hükümlülerin yararlanmaları için bir müstakil ev yapıldığı iddiası gerçek dışıdır" denildi.