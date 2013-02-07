İmralı Cezaevi'ne 1+1 ev inşa ediliyor

Abdullah Öcalan'ın da kaldığı İmralı Cezaevi kampusunun içerisinde inşaat çalışmaları başladı. 1 oda 1 salondan oluşan, içinde mutfağı ve banyosu da bulunan evden İmralı'da yatan tüm hükümlülerin faydalanması bekleniyor.

Disiplin kurallarına uyan hükümlülere "ödül" olarak cezaevinde eşleriyle görüşebilme imkanı tanıyan kanunun yürürlüğe girmesinin ardından İmralı Cezaevi'nin alanında bir inşaat çalışması başladı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Cezaevinden bağımsız olan müstakil evde 1 oda, 1 salon, banyo, tuvalet ve mutfak bulunacak. İmralı'da yatan 5 hükümlüyle birlikte, disiplin kurallarına uyması halinde Abdullah Öcalan'ın da evden yararlanacağı iddia edildi.

Yürürlüğe geçtiğimiz günler giren anadilde savunma düzenlemesinde hükümlüler için de "eşle görüşme" maddesi yer almıştı. Eşle görüşme, "disiplin hükümlerine uygun davranan mahkumlara verilecek ödül" olarak niteleniyor.

Ödüllendirilecek hükümlüler, en geç 3 ayda bir olmak üzere, 3 saatten 24 saate kadar eşleri ile cezaevi personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilecek.