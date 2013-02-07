T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmralı Cezaevi'ne 1+1 ev inşa ediliyor

Eşleriyle görüşebilme imkanı tanıyan kanunun yürürlüğe girmesinin ardından İmralı Cezaevi'nin alanında bir inşaat çalışması başladı

07 Şubat 2013 09:33

Abdullah Öcalan'ın da kaldığı İmralı Cezaevi kampusunun içerisinde inşaat çalışmaları başladı. 1 oda 1 salondan oluşan, içinde mutfağı ve banyosu da bulunan evden İmralı'da yatan tüm hükümlülerin faydalanması bekleniyor.

Disiplin kurallarına uyan hükümlülere "ödül" olarak cezaevinde eşleriyle görüşebilme imkanı tanıyan kanunun yürürlüğe girmesinin ardından İmralı Cezaevi'nin alanında bir inşaat çalışması başladı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, Cezaevinden bağımsız olan müstakil evde 1 oda, 1 salon, banyo, tuvalet ve mutfak bulunacak. İmralı'da yatan 5 hükümlüyle birlikte, disiplin kurallarına uyması halinde Abdullah Öcalan'ın da evden yararlanacağı iddia edildi.

Yürürlüğe geçtiğimiz günler giren anadilde savunma düzenlemesinde hükümlüler için de "eşle görüşme" maddesi yer almıştı. Eşle görüşme, "disiplin hükümlerine uygun davranan mahkumlara verilecek ödül" olarak niteleniyor.

Ödüllendirilecek hükümlüler, en geç 3 ayda bir olmak üzere, 3 saatten 24 saate kadar eşleri ile cezaevi personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüştürülebilecek.

ETİKETLER

imralıcezaeviadaevabdullah öcalan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24