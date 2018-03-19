Adalet Bakanlığı'ndan henüz yayına girmeyen 'Avlu' dizisine sansür: Teröre hizmet edebilir

RTÜK’e başvuran Adalet Bakanlığı, cezaevindeki kadınların hikâyesinin anlatıldığı ‘Avlu’ dizisine yayımlanmadan müdahale istedi. 29 Mart günü ilk bölümü yayımlanacak olan “Avlu” dizisi, için RTÜK’e yazı gönderen Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, dizide cezaevi personelinin “işkenceci”, kurumların “işkence merkezi” olarak gösterildiğini, bunun bazı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edeceğini iddia ederek “dizi yayımlanmadan gerekli tedbirlerin alınmasını” talep etti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, RTÜK’e 13 Mart tarihinde “Avlu isimli dizi hakkında” konulu bir yazı gönderdi. Yazıda, Star TV’de “Avlu” adlı dizinin tanıtımının yayınlandığı, ilk görüntülerde Ceza ve Tekvifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlar ile kurumlarda çalışan personelin mesleki onurunu zedeleyecek, kurumsal imajı olumsuz yönde etkileyecek gerçeği yansıtmayan karalama ögelerinin bulunduğu öne sürüldü. Yayınlanan bu görüntülerin, devletin farklı iki kurumunda görev alan jandarma ve ceza infaz kurumu personelini yanlış algılardan dolayı zan altında bırakacağı, personelin “işkenceci”, kurumların da “işkence merkezi” olarak toplum nezdinde algılanmasına sebebiyet vereceği iddia edilen yazıda, şöyle devam edildi:

“Bilindiği üzere, ceza infaz kurumlarımızda çağdaş infaz anlayışı gereği hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması yönünde çalışmalar sürdürülmekte olup kurumlarımız yapılan reformlar ve özverili çalışmalar neticesinde adeta birer eğitim kurumu haline getirilmiştir. Ancak, bu tür dizilerin yayımlanması personelimizi zor durumda bırakarak, yapılan tüm eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine gölge düşürmekte, yürütülen tüm çalışmaları yok saymaktadır. Ticari, siyasi, reyting ve farklı çıkarlar için yarar sağlamak uğruna yapılan çalışmaların görmezden gelinmesi, toplum yararına çalışan bir meslek grubunun rencide edilmesi, yalan yanlış bilgilerle kamu hizmeti sağlayan ceza infaz kurumlarında işkence ve kötü muamele algısı oluşturulması kabul edilemez. Her ne kadar bu tür görüntülerin tamamen hayal ürünü olduğu ifade edilse de toplumun bilincinde ceza infaz kurumlarında işkence uygulanıyor algısı oluşmaktadır.”

Ceza infaz hizmetlerinin, sadece ceza infaz kurumu çalışanlarının omzuna yüklenemeyecek kadar ağır ve hassas bir görev olduğu vurgulanan yazıda, “Özellikle son zamanlarda artan terör olayları nedeniyle ceza infaz kurumlarındaki kalabalıklaşma göz önüne alınarak bu tür görüntülerin yayınlanması gerek kurumsal gerekse toplumsal gerilimi tetikleyici bir etki yaratmaktadır. Ceza infaz kurumlarına yönelik bu tür algıların oluşturulması da bazı terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edecektir” denildi.

"Diziye müdahale edin"

Yazıda, bu itibarla, reyting uğruna bu süreçte bu tarz görüntülerin yayına girmesinin toplum tarafından farklı algılara sebep olacağı, ceza infaz kurumlarında yaşanmamış olayların yaşanmış gibi gösterilmesinin kurumların kamusal hizmetine zarar vereceği ileri sürülerek, “Açıklanan nedenler göz önünde bulundurularak 6112 sayılı Kanun’un ‘Yayın Hizmeti İlkeleri’ başlıklı 8. maddesi gereği dizi yayımlanmadan gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgi ve gereğini arz ederim” denildi.

RTÜK gündeme almadı

Öte yandan RTÜK’ün henüz bu şikâyeti gündeme almadığı öğrenildi. Salı günü yapılacak Üst Kurul toplantısında konunun gündeme gelip gelmeyeceği belli olacak.

Kadınların cezaevi mücadelesi anlatılıyor

Başrollerini Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı’nın paylaştığı Avlu dizisi, 29 Mart Perşembe günü 20.00’de yayımlamaya başlayacak. Star TV’nin internet sitesinde, Avlu dizisi şöyle tanıtılıyor: “Yılların sağır kaldığı, adaletini kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının cezaevine girişini konu alıyor. ‘Avlu’ özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan bu kadınların 3. sayfa haberlere yansımayan, mutsuzluğun acı ile yarıştığı Karakuyu’da kendi düzen ve kendi hukuklarına karşı verdikleri yaşam mücadelesini konu alıyor.”