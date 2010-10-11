-ADALET BAKANLIĞINDAN "HSYK" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 11.10.2010 - Adalet Bakanlığı, HSYK'nın 17 Ağustos 2010 tarihinden beri çalıştırılmadığı yönündeki açıklamanın, ''bugüne kadar yaşanan gelişmeler dikkate alındığında gerçeklerle bağdaşmadığını'' belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bazı HSYK üyelerinin görev sürelerinin dolmasına sayılı günler kala açıklanan bu istifalar; 17 Ekim 2010 tarihinde yapılacak olan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği seçimlerini etkilemeye ve istifa eden üyelerin Yargıtay ve Danıştay’daki geleceğe dair birtakım beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik girişimler olarak değerlendirilmektedir'' denildi.