-ADALET BAKANLIĞINDAN "EMİNAĞAOĞLU" AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Adalet Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Eminağaoğlu hakkında soruşturma açılmasının sebebinin, ''Eminağaoğlu'nun öne sürüldüğü gibi Hrant Dink'in suçsuz olduğu yönünde hazırladığı tebliğname değil, göreviyle uyuşmayan konuşma ve açıklamalarına dayandığını'' bildirdi. Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Eminağaoğlu'nun, bazı basın yayın organlarına yaptığı açıklamalarda, ''Hrant Dink'in suçsuz olduğu yönünde hazırladığı tebliğname ve bu konudaki açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma açıldığı'' iddiasına yer verdiği kaydedildi. Söz konusu soruşturmanın, adı geçen Cumhuriyet Savcısının göreviyle uyuşmayan konuşma ve açıklamalarına dayandığı belirtilen açıklamada, ''Yargıtay Cumhuriyet Savcısı sıfatını taşıyan Eminağaoğlu'nun bu davayla ilgili olarak yaptığı konuşma ve açıklamalar, görev alanına giren ve devam eden bir dava hakkında yargıyı zan altında bırakacak nitelik taşıması nedeniyle soruşturma kapsamına alınmıştır. Öte yandan Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Eminağaoğlu hakkında, sadece Hrant Dink davasıyla ilgili konuşma ve açıklamalarından dolayı değil bunun yanında başka açıklamalarını da kapsayan bir soruşturma yapılmıştır. Sonuç olarak Eminağaoğlu hakkında Hrant Dink'in suçsuz olduğuna ilişkin tebliğname hazırladığı gerekçesiyle soruşturma yapıldığı iddiası hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır'' denildi.