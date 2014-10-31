Adalet Bakanlığı'na saldırı soruşturması tamamlandı

19 Mart 2013’te Ankara’da Adalet Bakanlığı’na lav silahı ile yapılan saldırı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nda yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, saldırının faili olduğu belirtilen DHKP-C’li Hasan Biber hakkında “izinsiz tehlikeli madde taşımak” ( 5 yıl) , “Anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs” (müebbet), “3 kez mala zarar verme” suçlamasıyla iddianame hazırladı. Öte yandan, soruşturma kapsamında yürütülen incelemelerde HTS kayıtları, güvenlik kameraları gibi birçok husus sonucu olayda adı geçen 50 kişi hakkında ek takipsizlik kararı verildi. Kişilerin olayla bağlantısının olmadığı ifade edildi.

Adalet Bakanlığı saldırısının zanlısı Hasan Biber, geçen yıl Mart ayında Yunanistan Sakız adası açıklarında bir botta yakalanmıştı.