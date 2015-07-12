Adalet Bakanlığı tahsis etti, hâkim ve savcılar yüzde 100 kârla emlakçılara sattı!

Adalet Bakanlığı’nın Emlak Konut GYO tarafından Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi’nde tamamlanan konut projesinde kendilerine ev tahsis ettiği İstanbul Anadolu Adliyesi hâkim ve savcılarının haklarını 70 bin TL’ye kadar kâr ederek sattığı ortaya çıktı. Konutların teslimi sırasında 50-60 bin TL peşinat ödeyen hâkim ve savcılar haklarını 115 ila 130 bin TL’ye emlakçılara sattı.

Haklarını devrettiler

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Emlak Konut GYO Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi’nde hayata geçirdiği konut projesinde İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görevli hâkim ve savcılara 160 konut tahsis etti. Konutlar Aralık 2014’te teslim edildi. Hâkim ve savcılardan ev teslimi sırasında 50-60 bin TL peşinat ödemeleri istendi. Peşinatı ödeyen hâkim ve savcılar haklarını peşinatın 2 katına miktarlarla emlakçılara devretti.

Cumhuriyet'te yer alan haber şöyle:

Konuyu araştırmak için gittiğimiz Sultanbeyli’de önce site çevresindeki emlakçıları gezdik. Görüştüğümüz emlakçılar evlerin devir bedelinin 150 bin TL’ye kadar çıktığını söylüyor. Son olarak gittiğimiz emlakçı, ortağının o sitede oturduğunu, onun bize yardımcı olacağını söyleyerek ortağını çağırıyor. Ortağı olan kişi de sitede bu işle ilgilenen biri olduğunu söyleyerek bizi siteye götürüyor.

Şaşırıyoruz

Site içerisinde bir daireye girdiğimizde sadece bu işlerle ilgilenen bir emlak şirketiyle karşılaştığımızda ise şaşkınlığımızı korumaya çalışıyoruz. Daire içindeki emlak ofisinde hâkim ve savcılara ayrılan 205 ADA olarak geçen sitede satılık veya kiralık olduğunu söyledikleri 50 apartman dairesi anahtarı gözümüze çarpıyor. Emlakçıya devir işlemlerinin ve ödemelerin nasıl olduğunu sorduğumuzda, hak sahiplerinin devir işlemi için 115 ila 130 bin TL talep ettiğini, 114 ay olarak planlanan ödeme için aylık bin 380 ila 2 bin 80 TL ödeneceğini ifade ediyor.

Çevrede görüştüğümüz emlakçılar ise önceleri 30 bin TL civarında devir bedeli istendiğini belirterek, artışın nedeni olarak projenin çok yakınından geçecek 3. köprü bağlantı yolunu gösteriyor.

Dava açılmıştı

Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçimlerinde AKP’nin destek verdiği Yargıda Birlik Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu hâkim ve savcıların Emlak Konut GYO’nun Başakşehir’deki projesinden lüks konutlara indirimli bir şekilde sahip olmasına ilişkin haberi nedeniyle dava açılmıştı. Savcılık, 12 Kasım’da hâkim karşısına çıkacak Coşkun’un 23 yıl 4 aya kadar hapsini istemişti.