Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun hakkında 24 yıl hapis istemi!

Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun hakkında, Yargıda Birlik Platformu üyeleri dahil, bazı hâkim ve savcıların, Emlak Konut GYO’dan indirimli, lüks konut almalarına ilişkin haberi nedeniyle dava açıldı. Savcılık, 12 Kasım’da hâkim karşısına çıkacak Coşkun’un “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan, 23 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

Cumhuriyet, HSYK seçimlerinde AKP’nin destek verdiği Yargıda Birlik Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu hâkim ve savcıların, Emlak Konut GYO’nun Başakşehir’deki Ayazma Emlak Konut projesinden indirimli lüks konut almalarını, 19 Şubat’ta “Yargıda tartışılan konut satışı” başlığıyla duyurmuştu. Cumhuriyet savcısı Umut Tepe’nin hazırladığı iddianamede, söz konusu haberle savcı ve hâkimlerin isimleri zikredilerek itibarlarının zedelenmeye çalışıldığı, haberin hâkim ve savcıları küçültmek için yapıldığı öne sürüldü. Haberle, olumsuz algı yaratılarak hakaret suçunun işlendiği ifade edildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre iddianamede, şikâyetçi olmayan 8 savcı ve hâkim de “mağdur” olarak yer aldı. Savcı Tepe, şikâyetçi olmayan savcı ve hâkimler için de ceza talep etti.

Kimler müşteki oldu?

* İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu

* Orhan Kapıcı (Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili)

* Vedat Yiğit (Charlie Hebdo soruşturmasını başlatan eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili)

* Ali Doğan (Adana’da silah dolu MİT TIR’larının durduran askerler hakkında “casusluk” soruşturması yürüttükten sonra Küçükçekmece Başsavcısı olarak atandı)

* İslam Çiçek (İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği yargıcı. 17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları sonrası açılan Sulh Ceza Hakimliklerine atandı. Bakan çocukları ve Rıza Sarraf’ı tahliye etti)

* İrfan Fidan, İsmail Uçar ve Fuzuli Aydoğdu (Bilal Erdoğan ile Yasin El Kadı’nın da aralarında bulunduğu 96 kişinin şüphelisi olduğu 25 Aralık yolsuzluk soruşturması hakkında takipsizlik kararı verdiler)

* Fehmi Tosun (Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı)