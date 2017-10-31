Adalet Bakanlığı, Selahattin Demirtaş için 'silahlı terör örgütüne üye bir militan' dedi

Adalet Bakanlığı, cezaevine gönderdiği yazıda, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan tutuklu" ifadesi kullanıldı.

Kayseri 12. Asliye Ceza Mahkemesi, 14 Kasım günü görülecek davayla ilgili 4 Kasım'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın duruşmada hazır edilmesi için cezaevine yazı gönderdi. Talep üzerine Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na cevap yazısı gönderildi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu tarafından bugün Meclis Genel Kurulu'nda okunan yazıda, Demirtaş için "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan tutuklu" denildiği belirtildi.

"Militan konumunda olan ve kamuoyu tarafından yakından bilinen tutuklunun..."

Kerestecioğlu'nun açıklamasına göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden başsavcılığa gönderilen yazıda, şu ifadeler yer aldı:

"Edirne Özel Tip Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'ndan anılan tutuklu ile ilgili geniş bir çevreye sahip olması ile sevk ve duruşmada ciddi güvenlik riski oluşturacağı bildirilmiştir. Ayrıca, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan ve kamuoyu tarafından yakından bilinen ve takip edilen adı geçen tutuklunun bulunduğu il dışında yapılacak duruşmalara getirilip-götürülmesinin firar, olası saldırı ve Adliye önünde gösteri ve eylem yapılması gibi istenmeyen olayların yaşanmasına neden olabileceği değerlendirilmektedir."

Yazıda, Demirtaş'ın duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmasına karar verilebileceği belirtildi. Yazının sonunda ise "Anılan mevzuat gereğince işlem yapılamaması halinde ve savunmasının mutlaka huzurda alınmasının gerekli görülmesi durumunda ise 'günsüz' olarak duruşma açılması hususlarını, bilgilerinize rica ederim" dendi.

Kerestecioğlu: Bu nasıl bir ifadedir?

HDP Grup Başkanvekili Kerestecioğlu, konuya ilişkin olarak şunları söyledi:

"Bir parti başkanıyla ilgili nasıl siz talimat verirsiniz? Gerçekten, 'Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan militan konumunda olan…' Bu nasıl bir ifadedir? Kayseri Mahkemesi Selahattin Demirtaş’ın duruşmaya getirilmesini karara bağladığı hâlde Adalet Bakanlığı nasıl talimat verebilir ve SEGBİS’le bağlanabilir, bununla ilgili yazıları bütün mahkemelere gönderir? Gerçekten, bu, Anayasa 138’e aykırıdır çünkü hiçbir merci, kişi hâkimlere, mahkemelere kendi yetki alanları içerisinde talimat veremez, onları yönlendiremez. Bunu reddediyoruz. Sizin de Adalet Bakanlığı'na bunu sormanız gerekiyor."