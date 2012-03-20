Adalet Bakanlığı 'Pozantı' gibi Sincan'daki dayak iddialarını da yalanladı

T24 - Adalet Bakanlığı, tecavüz iddialarının ardından Pozantı Cezaevi’nden Sincan’daki Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilen çocukların yerleştirilmelerine ilişkin tüm sürecin kayıt altına alındığını açıkladı. Bakanlık, çocukların Sincan’daki cezaevine kabulleri sırasında dayat atıldığı ve hücreye konulduğuna yönelik iddiaların ise gerçek dışı olduğunu belirtti.

Adalet Bakanlığı, bazı gazetelerde yer alan “Pozantı İşkenceleri Sincan’da Sürüyor” şeklindeki haberlere yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 14 Mart 2012 tarihinde, Ankara Barosu Çocuk Hakları Komisyonu'na üye 7 avukatın, 17 Mart 2012 tarihinde de Ankara Barosu’ndan 3 avukatın kuruma gelerek tecavüz iddialarının ardından Pozantı Cezaevi'nden Sincan’daki Cezaevine nakledilen çocuklarla görüştüğü ifade edildi. Avukatların çocuklarlarla gerçekleştirdikleri görüşmelerden sonra cezaevi yönetimine herhangi bir talep ve şikayet iletmediğinin altının çizildiği açıklamada, nakledilen çocukların da herhangi talep veya sağlık şikayetinin söz konusu olmadığı belirtildi.

Tüm süreç kayıt altına alındı

Çocukların, Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na 6-7 Mart 2012 tarihinde sevk edildiklerinin kaydedildiği anımsatıldığı açıklamada, “Pozantı Cezaevi’nden çıkışları, Sincan Cezaevi’ne girişleri ve kalacakları bölümlere yerleştirilmelerine ilişkin süreçlerin tümü kayıt altına alınmıştır” denildi.

Cezaevine kabul işlemlerinin tamamlanmasının ardından kurum doktorunun, psiko-sosyal servis görevlilerinin, psikologun, sosyal çalışmacıların ve öğretmenlerin çocuklarla görüştürüldüğünün belirtildiği açıklamada, çocukların İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla odalarına yerleştirildiği ifade edildi. Çocukların Sincan Cezaevi'ne kabulü esnasında dayak atıldığı ve hücreye konulduğu iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunun vurgulandığı açıklamada, cezaevine giren ve çıkan tüm tutukluların sağlık kontrolünden geçirildiği ve haklarında sağlık raporu düzenlendiği bilgisine yer verildi.

Çocukların sağlık raporlarının incelenmesinde, herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadığının belirtildiği açıklamada, parmağı kırıldığı iddia edilen tutuklu H.K’nın, 16 Mart 2012 tarihinde tahliye edildiği ifade edildi. Tahliye tarihinde Sincan F Tipi Devlet Hastanesi Baştabipliği’nden alınan sağlık raporunda ‘vücudunda herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmamıştır’ ibaresinin yer aldığının altının çizildiği açıklamada, “Cezaevi savcısının çocuklara ‘şikayetlerinizi geri alın’ türü bir telkin ve baskısı söz konusu değildir. Pozantı Cezaevi ile ilgili yürütülen soruşturma, hem Pozantı hem de Tarsus Başsavcılıkları'nda devam etmektedir. Bu haberlerin, gerçeklerden uzak ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik haberler olduğu açıktır” denildi.