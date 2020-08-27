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Koronavirüs

Adalet Bakanlığı'ndan yeni Covid-19 tedbirleri

27 Ağustos 2020 18:07

Adalet Bakanlığı'nca, başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine gönderilen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine ilişkin yazıya göre, vatandaşların hizmet binalarındaki sirkülasyonlarının azaltılması, fiziki temasın aza indirilmesi amacıyla ön büro faaliyetleri artırılacak, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler titizlikle alınacak.

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Abdulhamit Güladalet bakanlığıkoronavirüs
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