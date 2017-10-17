T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek görevden alındı"

İpek'in Adalet Bakanı Gül tarafından görevden alındığı ileri sürüldü

17 Ekim 2017 14:24

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından görevinden alındığı iddia edildi. Gül ise 1 Ocak 2014 yılından beri görevde bulunan İpek'in kendi isteği ile ayrıldığını söyledi. 

Habertürk’ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 62’nci ve 63’üncü hükümet dönemlerinde Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunan İpek'in bürokraside başka bir göreve atanabileceği ifade ediliyor.

Gül: Kendi isteğiyle ayrıldı

 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kenan İpek'in kendi isteğiyle görevden ayrıldığını, yerine OHAL Komisyonu Başkanı Selahattin Menteş'in geleceğini söyledi.

Gül, TBMM'de yaptığı açıklamada, ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyledi.

 

TIKLAYIN - Adalet Bakanı Kenan İpek'ten Ankara katliamı gülüşü savunması: Refleks!

Eski Adalet Bakanı İpek, 10 Ekim Ankara Garı’nda yaşanan katliamın ardından düzenlenen basın toplantısında kameralara gülerken yansımıştı. İpek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstifa etmeli, gülüyordu" çağrısına "Gösterdiğim refleks hâlâ tartışma konusu. Asla ana muhalefet lideriyle polemiğe girmem" yanıtını vermişti.

ETİKETLER

Kenan İpekAbdulhamit GülAdalet Bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24