"Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek görevden alındı"

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek'in Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından görevinden alındığı iddia edildi. Gül ise 1 Ocak 2014 yılından beri görevde bulunan İpek'in kendi isteği ile ayrıldığını söyledi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, 62’nci ve 63’üncü hükümet dönemlerinde Adalet Bakanlığı görevlerinde bulunan İpek'in bürokraside başka bir göreve atanabileceği ifade ediliyor.

Gül: Kendi isteğiyle ayrıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kenan İpek'in kendi isteğiyle görevden ayrıldığını, yerine OHAL Komisyonu Başkanı Selahattin Menteş'in geleceğini söyledi.



Gül, TBMM'de yaptığı açıklamada, ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanacağını söyledi.

TIKLAYIN - Adalet Bakanı Kenan İpek'ten Ankara katliamı gülüşü savunması: Refleks!

Eski Adalet Bakanı İpek, 10 Ekim Ankara Garı’nda yaşanan katliamın ardından düzenlenen basın toplantısında kameralara gülerken yansımıştı. İpek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstifa etmeli, gülüyordu" çağrısına "Gösterdiğim refleks hâlâ tartışma konusu. Asla ana muhalefet lideriyle polemiğe girmem" yanıtını vermişti.