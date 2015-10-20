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Adalet Bakanı Kenan İpek'ten Ankara katliamı gülüşü savunması: Refleks!

"Asla Kılıçdaroğlu'yla polemiğe girmem"

20 Ekim 2015 13:16

Adalet Bakanı Kenan İpek, Ankara katliamı sonrası düzenlenen basın toplantısında "İstifa edecek misiniz" sorusu üzerine gülümseyerek tepki vermesine ilişkin ilk kez açıklama yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstifa etmeli, gülüyordu" çağrısına "Gelen istifa sorusu üzerine benim gösterdiğim refleks hala tartışma konusu. Benim söz söylememem lafım olmadığı anlamına gelmez. Asla ana muhalefet lideriyle polemiğe girmem" diye yanıt verdi.

Bakan İpek, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İpek'in açıklamaları şöyle:

“Olayla ilgili basın açıklaması yaptık. Yanıma oturan isim 1 aylık bir bakan. Bir ay önce atanmış bakan emeğini esirgemiyor, ona karşı gelen istifa sorusu üzerine benim gösterdiğim refleks hala tartışma konusu. Ben ana muhalefet partisi genel başkanı ile polemiğe girmek istemem ama lafım olmadığı anlamına gelmez. Görev ahlakım gereği bunu yapıyorum. Terör olayları ile ilgili yayın yaparken gerçekten hassas davranmak lazım. Çok önemli görülen bir fail firar etti. Onunla beraber 9 kişi aranıyor. Güvenlik zaafı varsa bu kamuoyuyla paylaşılacak.”


Bakan İpek'e, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin "PKK terör örgütü değildir" açıklaması nedeniyle gözaltına alınmasına ilişkin olarak aynı görüşü dile getiren AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun sözleri de hatırlatıldı. Adalet Bakanı Kenan İpek, "açıklamadan haberdar olmadığını" ifade ederek, "Sözü söyleyenin şahsı önemli değil, suç unsurunun oluşup oluşmadığı önemli burada" dedi.

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