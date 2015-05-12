Adalet Bakanlığı, kaldırılmış Kürtçe savunma yasağını 'Türk vatandaşı, Türkçe biliyor' diyerek savundu

Kürtçe savunma yapmak isteğine izin verilmeyince savunma yapmayan mahkum Yargıtay aşaması bitince Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği savunmada Kürtçe yasağını savundu.

Batman’da, üç yıllık eylem albümü taranarak tutuklanan belediye işçisi Abdurrahim Balur, kimi gösterilerde çekilmiş fotoğraflarından hareketle altı yıl dört ay yedi gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemede Kürtçe savunma yapma isteği reddedilince Balur, kendisini savunamadan mahkum olmuştu. Balur’un mahkumiyetinden sonra yasal değişiklik yapılarak, Kürtçe savunmaya izin verilmişti. Balur’un avukatı Erkan Şenses de cezanın kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi’ne savunma gönderen Adalet Bakanlığı, iki yıl önce kaldırılmış yasağı gerekçe gösterdi. Bakanlık, “Başvurucu, suçları anlayabilecek ve cevap verebilecek düzeyde Türkçe bilmektedir. Bu anlamda, başvurucunun mahkeme önünde savunma hakkının kullanılmasından çok siyasi saiklerle böyle bir talepte bulunduğu anlaşılmaktadır” dedi.

'Grupla bütünleşti'

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yayımlanan haberine göre, Batman Emniyet Müdürlüğü, aralarında belediye işçisi Abdurrahman Balur’un da olduğu beş kişinin bir eylem hazırlığında olduğu şeklinde, 10 Ocak 2012’de gönderilen bir ihbar üzerine harekete geçti. Bir gün sonra beş kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemede 27 yaşındaki Abdurrahman Balur’un diğer şüphelilerle tanışmadığı anlaşıldı. Üç çocuk babası Balur’u bir kez yakalamış olan Emniyet, suçsuzluğu anlaşılan kişiyi bırakmaktansa, “Nasıl olsa bir suçu vardır” diyerek, son üç yıllık eylem fotoğrafları albümünü taradı. Resimler üzerindeki incelemede; Balur’un 14 Şubat ve 6 Aralık 2009 ile 13 Ocak ve 15 Şubat 2011’deki dört eyleme katıldığı ileri sürüldü. Balur’un ilk iki gösteride yüzünü kapattığı ve elinde taş olduğu savunulurken, son iki gösteride “en ön safta bulunarak gruba destek verdiği ve grupla bütünleştiği” iddia edildi. Bilirkişi raporunda da “Resim karesinden ibaret olması nedeniyle slogan atıp atmadığı, elindeki taşlarla güvenlik görevlilerine saldırıda bulunup bulunmadığının tespiti yapılamamıştır” denildi. Balur tutuklandı.

Diyarbakır Özel Yetkili 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması 17 Nisan 2012’de görüldü. Balur, “Savunmamı Kürtçe yapmak istiyorum” dedi fakat Türkçe bildiği için isteği reddedildi. Balur da ısrar edince bir daha söz alıp konuşmadı. Yargılama sonunda Balur’a altı yıl dört ay yedi gün hapis, örgüt propagandası suçundan 7.300 TL adli para cezası verildi.

Bakanlık, kaldırılmış yasağı

Balur’un avukatı Erkan Şenses de cezanın kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Şenses, başvuru dilekçesinde; Kürtçe savunma talebinin geri çevrildiği için Balur’un savunma bile yapamadığını vurgulayarak, “Müvekkil Kürtçe dilinde daha iyi savunma yapacağını beyan etmesine rağmen bu talebi reddetmiş ve müvekkilin sorgu ve savunması alınmadan, delillere karşı ne diyeceği sorulmadan hüküm kurmuştur. Bu durum da Anayasanın 36. maddesinin mutlak ihlalidir” dedi. Dosya Yargıtay aşamasındayken 6411 Sayılı Kanun ile Kürtçe savunma yapmanın önünün açıldığını belirten Şenses, “Yargıtay bu değişiklikten istifade etmesi gereken müvekkilin bu hakkını kullandırtmamış ve hükmü onamıştır. Bu durum da adil yargılanma hakkına aykırıdır” dedi.

Adalet Bakanlığı’nın Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği savunmada, Balur’un Türk vatandaşı olup Türkçe bildiği, savcı huzurundaki ifadesinde, Batman 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki sorgusunda Türkçe ifade verdiği belirtildi. Yargılama sırasında Kürtçe savunma yapmak istediği anlatılan savunmada, “Dolayısıyla başvurucu, suçları Türkçe olarak anlayabilecek ve Türkçe cevap verebilecek düzeyde Türkçe bilmektedir. Bu anlamda, başvurucunun mahkeme önünde savunma hakkının kullanılmasından çok siyasi saiklerle böyle bir talepte bulunduğu anlaşılmaktadır” denildi.