KCK'da yasadan sonra ilk Kürtçe savunma!

KCK davasında ilk kez Kürtçe tercüman görev yaptı.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu 108 sanıktan 29 sanık hazır bulundu.

Sanıklardan Ali Şimşek ile ilgili delillerin okunmasına geçilmeden önce söz alan sanık avukatı Mehmet Emin Aktar, ana dilde savunma ile ilgili yasanın dün akşam Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandığını belirterek, ''Yasa yürürlüğe girdi. Müvekkillerimiz daha önce sorguda ve iddianamenin okunması sırasında suçlamalara karşı savunma yapamamıştı. Hem sorgu, hem de iddianameye karşı tercüman atanmasını talep ediyoruz'' dedi.

Mahkeme başkanı da sanıkların kendi tercümanlarını hazır bulundurmasını gerektiğini ifade ederek, ''Tercümanınız var mı?'' diye sordu.

Sanık avukatı verilecek arada tercümanı hazır edeceklerini belirtmesi üzerine mahkeme duruşmaya ara verdi. Verilen aradan sonra sanığın tercümanı olarak emekli öğretmen Burhan Zorooğlu hazır edildi. Mahkeme başkanı, yeni çıkan yasayı okuduktan sonra tercümanın kimlik tespiti yapıldı.

Zorooğlu'na tercüman yemini yaptırıldıktan sonra duruşmaya devam edildi.

Sanık Şimşek'in yaptığı Kürtçe savunma Zorooğlu tarafından tercüme edildi.