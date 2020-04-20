Adalet Bakanlığı, infaz yasasıyla serbest kalanların takip edilmesini istedi

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, infaz paketiyle yaklaşık 90 bin tutuklu ve hükümlünün tahliye edilmesinin ardından, savcılıklara gönderdiği mesajda, “hükümlülerin suç işlemesi ya da özelikle cinsel istismar, kasten yaralama, aile içi şiddet ve tehdit gibi suçların işlenmesi halinde konunun yakından takip edilmesini, olayın derhal Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirilmesini” istedi.

AKP ve MHP’nin birlikte hazırladığı ve TBMM’de kabul edilerek, yasalaşan infaz düzenlemesi sonrasında tahliyeler başladı. Bu durum aynı zamanda “toplumda suçların artabileceği endişesine” de yol açtı. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, savcılıklara mesaj gönderen Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, cumhuriyet başsavcılıklarından sürecin titizlikle yönetilmesini istedi.

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