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Adalet Bakanlığı: Gülen'in iadesine dair CHP heyetine evraklar inceletildi

ANKARA, (DHA) ADALET Bakanlığı, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin 4 kişilik CHP heyetiyle ilgili, "ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilen

04 Haziran 2018 20:19

ANKARA, (DHA) ADALET Bakanlığı, CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in ABD\'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin 4 kişilik CHP heyetiyle ilgili, \"ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır\" açıklaması yaptı.

Adalet Bakanlığı yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti:

\"CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in ABD\'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık’tan oluşan CHP heyeti, 4 Haziran 2018 tarihinde Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir.
CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır.
Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır.\"

 

 

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