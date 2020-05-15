AKP'nin getirmeyi planladığı 'çoklu baro' sistemini 2013'te FETÖ de istemişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AKP Grubu, 'çoklu baro' için çalışma başlattı. Belli sayıda avukatın bir araya gelmesiyle illerde alternatif baroların kurulmasının tasarlandığı bu plan daha önce FETÖ tarafından 2013’te gündeme gelmişti. Söz konusu çalışmaya barolardan tepki gelirken, nispi temsil sistemi ile ilgili çalışma yapıp AKP’ye gönderen Adalet Bakanlığı bürokratlarının da çoklu baroya karşı olduğu öğrenildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanvekili Hüseyin Özbek, illerde birden fazla baro kurulmasıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde cumhuriyet ile getirilen hukuk birliğinin bozulacağını ifade etti. Çoklu baroyu 2013’te FETÖ’nün getirmek istediğini anımsatan Özbek, “O zaman da baroları demokrasi mücadelesinden alıkoymak istediler. Amaçları hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı mücadelesini yapamaz hale getirmekti. Şimdi de baroları idareye, siyasi iktidara itaatkâr yapılar haline getirmek istiyorlar. Eğer barolar tasfiye edilirse Türkiye çok daha baskıcı bir yapıya sürüklenecektir” dedi.

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Bakanlık kurmayları çoklu baro hazırlığından rahatsız

Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştiren açıklamasının ardından iktidar, başta barolar olmak üzere meslek örgütlerinin seçim sistemi ve yapısını değiştirmek için kolları sıvadı. Erdoğan’ın talimatı üzerine AKP’nin hukukçu milletvekilleri, Meclis’te gayri resmi bir çalışma başlattı.

Erdoğan’ın talimatı uyarınca AKP Grubu’nda illerde “çoklu baro” kurulması da seçenek olarak çalışmaya eklendi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Meclis’te AKP’nin gayri-resmi yürüttüğü çalışma kapsamında Adalet Bakanlığı’ndan da destek istendi. Bakanlık, bu kapsamda baroların seçim sisteminin “nispi temsil” şeklinde yapılmasına ilişkin bir teknik çalışma yürüttü ve bunu AKP Grubu’na gönderdi. Ancak bakanlık kulislerinde, çoklu baroya soğuk bakıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı bürokratlarının, “çoklu baro” hazırlığından rahatsız olduğu konuşulurken, bunun sistemi paramparça edeceği, farklı yapıların barolar içinde güç kazanabileceği eleştirileri yapıldı.

“Nispi temsil” çalışmasına sıcak yaklaşan ancak çoklu baroya karşı olan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu daha önceki açıklamalarında birçok kez bunun FETÖ projesi olduğunun altını çizmişti. 53 baro da yaptıkları ortak açıklamada, baroların seçim sisteminin değiştirilmesine tümden karşı olduklarını duyurmuştu.