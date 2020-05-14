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Adalet Bakanlığı, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a tazminat ödeyecek

AİHM, Adalet Bakanlığı'nı 'hak ihlali' gerekçesiyle tazminata mahkum etti

14 Mayıs 2020 16:14

"MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" iddialarıyla haklarında iddianame düzenlenen Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun geçmişte yargılandıkları OdaTV davasıyla ilgili bir gelişme yaşandı. İki gazetecinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru sonuçlandı. AİHM, Adalet Bakanlığı'nı 'hak ihlali' gerekçesiyle tazminata mahkum etti.

Sözcü'de yer alan Can Özçelik'in haberine göre OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun 2011 yılında yargılandığı OdaTV dosyasında tutuklanmasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptıkları başvuru sonuçlandı. AİHM, Adalet Bakanlığı'nın davadaki tutuklama sürecine ilişkin hak ihlali yapıldığı yönündeki deklerasyonunu 9 Nisan'da aldığı kararla kabul etti.

Bakanlık "dostane çözüm" kapsamında kabul etti

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından, FETÖ kumpası OdaTV davasının görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda AİHM'nin Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile ilgili verdiği karara yer verildi. Yazıda, “tutukluluk süreleri ile  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinin ihlal edildiği” vurgulandı.

Adalet Bakanlığı tarafından bu durumun değerlendirildiği belirtilen yazıda, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na “dostane çözüm” kapsamında tazminat ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

"Demokrasi, 'sorunlu soruşturmaların' gölgesinde kalıyor"

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tazminat ücretinin Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na ödenmesi bekleniyor. OdaTV avukatlarından Hüseyin Ersöz de Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bu karar, Türkiye demokrasinin, özgürlük hakkı ve ifade hürriyeti bağlamında ‘sorunlu soruşturmaların' gölgesinde kaldığını gösteriyor. Hükümetin, ‘tek taraflı deklarasyonu' ve ‘dostane çözüm talebi' de bunun farkında olunduğunun dışa vurumu.

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