Adalet Bakanlığı, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'a tazminat ödeyecek

Bakanlık "dostane çözüm" kapsamında kabul etti

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı tarafından, FETÖ kumpası OdaTV davasının görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen yazıda AİHM'nin Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu ile ilgili verdiği karara yer verildi. Yazıda, “tutukluluk süreleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin maddelerinin ihlal edildiği” vurgulandı.

Adalet Bakanlığı tarafından bu durumun değerlendirildiği belirtilen yazıda, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na “dostane çözüm” kapsamında tazminat ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

"Demokrasi, 'sorunlu soruşturmaların' gölgesinde kalıyor"

Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tazminat ücretinin Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'na ödenmesi bekleniyor. OdaTV avukatlarından Hüseyin Ersöz de Sözcü'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: Bu karar, Türkiye demokrasinin, özgürlük hakkı ve ifade hürriyeti bağlamında ‘sorunlu soruşturmaların' gölgesinde kaldığını gösteriyor. Hükümetin, ‘tek taraflı deklarasyonu' ve ‘dostane çözüm talebi' de bunun farkında olunduğunun dışa vurumu.