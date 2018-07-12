Adalet Bakanlığı açıkladı: 435 bin 521 kişi denetimli serbestliğe tabi

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı, Haziran 2018 istatistiklerini paylaştı. Buna göre haziran ayı itibariyle 435 bin 521 kişi denetimli serbestliğe tabii durumda. Bunların 13 bin 460’ı çocuk; denetimli serbestliğin uygulandığı dosya sayısı da 590 bin 342.

Evrensel’den Erdi Tütmez’in haberine göre, denetimli serbestliğin bir türü olan ‘adli kontrol’ ise haziran 2018 itibariyle 384 bin 408 dosyada uygulanıyor. 536 dosyada ise ‘Hükmün açıklanmasının geri bırakılması’ uygulanıyor. Bir önceki ayda 442 bin 506 kişi denetimli serbestliğe tabii durumdaydı. Bunların 13 bin 520’si çocuktu. Denetimli serbestliğin uygulandığı dosya sayısı 583 bin 83’tü. ‘Adli kontrol’ ise mayıs 2018 itibariyle 379 bin 100 dosyada uygulanıyordu.

442 bin 506 kişiye uygulanan denetimli serbestlik türleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı’nın sitesinde şöyle sıralanıyor:

“Adli kontrol, tedavi ve denetimli serbestlik, adli para cezası karşılığı kamuya yararlı çalışma, mükerrirlere özgü denetimli serbestlik, seçenek yaptırımlar, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma, hükmün açıklanmasını geri bırakılması, erteleme süresinde denetimli serbestlik, etkin pişmanlık, çocukların denetim altına alınması, konutta infaz, koşullu salıverilme sonrası denetimli serbestlik.”