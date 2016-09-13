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15 Temmuz Darbe Girişimi

Adalet Bakanlığı ABD'den Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle geçici olarak tutuklanmasını istedi

Adalet Bakanlığı ABD'den Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle tutuklanmasını istedi

13 Eylül 2016 13:12

Adalet Bakanlığı, ABD Adalet Bakanlığı'na darbe girişimi nedeniyle Fethullah Gülen'in geçici tutuklanmasını talep eden yazıyı gönderdi. Darbe girişimine ilişkin Gülen'le ilgili geçici tutuklama talebinde, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin Gülen'in emir ve komutası altında gerçekleştirildiği belirtildi. 

Yazıda, "Bu şahıs ülkemizde gerçekleştirilen birçok suçun yanı sıra 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen kanlı darbe teşebbüsünün talimatını veren kişi olarak tutuklanması talebiyle aranmaktadır." ifadeleri yer aldı. 

Hürriyet'teki habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararının da eklendiği yazıda, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ikamet eden Gülen'e bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içinde değişik rütbelerde görev yapan bazı askerlerin yine Gülen'in emir ve komutası altında silahlı askeri bir darbe girişiminde bulunduğu kaydedildi. 

Talep yazısında, darbe teşebbüsünün Gülen'in emir ve talimatıyla yapıldığına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen ifadelere de yer verildi. Gülen'in, darbe girişimiyle, "Nitelikli şekilde kasten öldürme, Cumhurbaşkanına suikast, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek" suçlarını işlediği ve bu suçlar kapsamında arandığı bildirilen yazıda, Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan" 10 yıldan 15 yıla kadar, diğer suçlardan ise müebbet hapis cezasının öngörüldüğü belirtildi. 

Adalet Bakanlığının yazısında, geçici tutuklama talebinin Türkiye ile ABD arasındaki "Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Antlaşması"nın 10'uncu maddesi kapsamında olduğuna dikkat çekti. Adalet Bakanlığı darbe girişiminden önce ABD'ye dört ayrı dosya göndermiş ve bu dosyalar üzerinden geçici tutuklama talep etmişti. 

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